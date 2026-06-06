У Москві на даху житлового будинку встановили ЗРК Панцирь — відео

6 червня, 19:52
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У Москві продовжують встановлювати ЗРК на висотних будівлях (Фото: Скриншот відео/Агентство. Новости)

У Москві продовжують встановлювати ЗРК на висотних будівлях (Фото: Скриншот відео/Агентство. Новости)

У московському районі Сокольники на даху житлової багатоповерхівки вертольотом встановили зенітно-ракетний комплекс Панцирь. Про це у суботу, 6 червня, повідомляє видання Агентство. Новости з посиланням на місцевих жителів.

За словами джерела, установку системи здійснили у п’ятницю, 5 червня. У розпорядженні журналістів також є відео, на якому зафіксовано процес монтажу. Комплекс доставили та закріпили на даху житлового комплексу бізнес-класу Дом в Сокольниках, розташованого за кілька хвилин від станції метро Сокольники. Це підтверджується геоаналізом, проведеним Агентством.

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OSINT-аналітик Кирило Михайлов припускає, що на будівлі могла бути розміщена модифікація Панцирь-СМД-Е, яка призначена для протидії безпілотникам.

Наприкінці травня аналогічний зенітний комплекс уже встановлювали на даху 42-поверхового бізнес-центру Nordstar Tower біля метро Беговая, який пов’язують із компанією Роснефть.

На порталі Мілітарний уточнили, що нова модифікація Панциря відрізняється від попередньої версії Панцир-С1 тим, що не має 30-мм автоматичних гармат. Натомість комплекс оснащений двома типами ракет: стандартними 95Я6 з дальністю ураження до 20 кілометрів і малогабаритними ТКБ-1055 для боротьби з невеликими цілями на відстані до 7 кілометрів.

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Видання Defense Express писало, що в останні місяці навколо столиці РФ почали формувати третє найбільше коло засобів ППО, що має охопити все місто та його околиці.

Видання нагадало, що розташування засобів протиповітряної оборони на дахах цивільних будинків є порушенням норм міжнародного гуманітарного права, та робить ці будівлі законними військовими цілями.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Москва Війна Росії проти України ЗРПК Панцир дрони в Москві удари по території РФ

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