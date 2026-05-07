«Путін марить змовами». Шойгу підозрюють у підготовці перевороту в РФ: які проблеми в оточенні царя — розмова з Романом Безсмертним

7 травня, 03:04
NV Преміум
Володимир Путін марить змовами — Роман Безсмерний (Фото: Maxim Shipenkov/Pool via REUTERS)

Володимир Путін марить змовами — Роман Безсмерний (Фото: Maxim Shipenkov/Pool via REUTERS)

Автор: Дмитро Тузов

Яку правду про проблеми в російській верхівці, оточенні диктатора Володимира Путіна розкрила європейська розвідка, в інтерв’ю Radio NV розповів надзвичайний і повноважний посол України Роман Безсмертний.

 — Про настрої в Москві. CNN опублікували статтю, грунтуючись на своїх джерелах. Вони пишуть про те, що Путін боїться, по-перше, українських ударів з повітря безпілотниками і державного перевороту. І радикально на цьому тлі посилив охорону через страх замаху на нього особисто. А що ви скажете, ситуація на Росії дозріває, щоб «табакєркой по голові» чи в якийсь інший спосіб?

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— Так, як пише цей матеріал CNN, і так, як показує джерело, звідки взято цей матеріал, а це інформація взята зі звіту Європейського розвідувального агентства, то Москва, особливо після вбивства і ліквідації [верховного лідера Ірану] Алі Хаменеї, перебуває в стані суцільного шоку і переляку. І це стосується безпосередньо самого московського царя.

Теги:   Володимир Путін Інтерв'ю NV Радіо NV Сергій Шойгу Кремль переворот

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