— Про настрої в Москві. CNN опублікували статтю, грунтуючись на своїх джерелах. Вони пишуть про те, що Путін боїться, по-перше, українських ударів з повітря безпілотниками і державного перевороту. І радикально на цьому тлі посилив охорону через страх замаху на нього особисто. А що ви скажете, ситуація на Росії дозріває, щоб «табакєркой по голові» чи в якийсь інший спосіб?

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— Так, як пише цей матеріал CNN, і так, як показує джерело, звідки взято цей матеріал, а це інформація взята зі звіту Європейського розвідувального агентства, то Москва, особливо після вбивства і ліквідації [верховного лідера Ірану] Алі Хаменеї, перебуває в стані суцільного шоку і переляку. І це стосується безпосередньо самого московського царя.