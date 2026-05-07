«Путін марить змовами». Шойгу підозрюють у підготовці перевороту в РФ: які проблеми в оточенні царя — розмова з Романом Безсмертним
Володимир Путін марить змовами — Роман Безсмерний (Фото: Maxim Shipenkov/Pool via REUTERS)
Яку правду про проблеми в російській верхівці, оточенні диктатора Володимира Путіна розкрила європейська розвідка, в інтерв’ю Radio NV розповів надзвичайний і повноважний посол України Роман Безсмертний.
— Про настрої в Москві. CNN опублікували статтю, грунтуючись на своїх джерелах. Вони пишуть про те, що Путін боїться, по-перше, українських ударів з повітря безпілотниками і державного перевороту. І радикально на цьому тлі посилив охорону через страх замаху на нього особисто. А що ви скажете, ситуація на Росії дозріває, щоб «табакєркой по голові» чи в якийсь інший спосіб?
— Так, як пише цей матеріал CNN, і так, як показує джерело, звідки взято цей матеріал, а це інформація взята зі звіту Європейського розвідувального агентства, то Москва, особливо після вбивства і ліквідації [верховного лідера Ірану] Алі Хаменеї, перебуває в стані суцільного шоку і переляку. І це стосується безпосередньо самого московського царя.