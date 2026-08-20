«Україні потрібні результати». Зеленський анонсував нові призначення в дипломатичній команді в США

Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення у четвер, 20 серпня.

«Ми готуємо рішення в дипломатичній команді — потрібні нові підходи на частині напрямків, і зокрема в Америці. Після відповідних консультацій будуть призначення», — сказав глава держави.

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Президент зазначив, що «Україні потрібні результати».

Звільнення Стефанішиної та кандидати на посаду посла України в США — що відомо

12 липня 2026 року ЗМІ повідомили, що посолка України у США Ольга Стефанішина попросила завершити дипломатичну службу через особисті обставини. 3 серпня Зеленський підписав указ про звільнення Стефанішиної з посади посолки України у США.

5 серпня стало відомо, що НАБУ та САП повідомили Стефанишиній про підозру у придбанні майна іншими особами, які діяли за довіреністю підозрюваної. За даними слідства, вона не внесла до декларації дві однокімнатні квартири, готівку на ремонт житла, лікування матері, авіаквитки й оренду ще однієї квартири, а також не вказала користування автомобілем Mercedes

У липні народний депутат Ярослав Железняк і ЗМІ повідомляли, що на посаді посла в США Стефанішину може замінити Юлія Свириденко, яку звільнили з посади прем'єрки. 23 липня Зеленський підтвердив, що пропонував Свириденко цю посаду.

21 липня видання LIGA.net із посиланням на джерела в ОП повідомляло, що одним із головних кандидатів на посаду посла України в США називають Рустема Умерова. 3 серпня президент призначив Умерова, який раніше обіймав посаду секретаря РНБО, головою Служби зовнішньої розвідки.

Цього ж дня видання РБК-Україна із посиланням на джерело повідомило, що кандидатом на посаду посла України в США є Павло Паліса.