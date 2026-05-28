Потрібні для оборони країни. Що очікує українських чоловіків 25−60 років у Чехії та як тут уже зараз обмежують умови їх перебування

28 травня, 22:16
Серед усіх країн ЄС Чехія прийняла найбільше українських біженців у перерахунку на 1 тис. місцевих жителів (Фото: REUTERS/David W Cerny)

Серед усіх країн ЄС Чехія прийняла найбільше українських біженців у перерахунку на 1 тис. місцевих жителів (Фото: REUTERS/David W Cerny)

Автор: Тимур Савін

У Брюсселі готуються до змін умов перебування українських чоловіків призовного віку в країнах ЄС, і Чехія вже почала діяти. Які обмеження тимчасового захисту можуть ввести тут вже на початку наступного року, розбирався NV.

У Євросоюзі точаться дискусії щодо обмежень у наданні тимчасового захисту українським чоловікам віком від 18 до 60 років. Тим часом Чехія вже змінює умови проживання для 400 тис. утікачів від війни в країні. Про це йдеться у статті NV «Кажуть: вертайся додому, йди на фронт». Які зміни очікують на українців в Чехії і як позначається їх перебування в країні на її бюджеті.

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Зокрема, 25 травня уряд Чехії прийняв нові правила, за якими біженцям зі статусом тимчасового захисту дозволяється виїжджати з країни максимум на місяць. А отримувачі гуманітарної допомоги повинні перебувати у Чехії щонайменше 16 днів на місяць. У іншому випадку дозвіл на проживання анулюється.

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У разі остаточного схвалення депутатами й президентом документ набуде чинності з 1 січня наступного року.

Також у країні обговорюють можливий перегляд умов надання статусу тимчасового захисту українським чоловікам призовного віку, яких у Чехії налічується майже 130 тис.

Співрозмовники NV серед чоловіків, які виїхали до Чехії, впевнені, що перш за все зміни торкнуться тих українців, що працюють тут нелегально, або співгромадян, що приїхали сюди з відносно безпечних західних регіонів.

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У сусідній Німеччини також йдуть розмови щодо обмежень для перебування українських чоловіків 25−60 років. Так, канцлер Фрідріх Мерц підтримував прагнення Києва обмежити їм виїзд із України в країни Євросоюзу. Свою позицію він пояснював необхідністю посилити оборону і єдність суспільства в Україні, а також знайти робочі руки для її відбудови.

Теги:   Євросоюз Чехія Українські чоловіки тимчасовий захист Біженці

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