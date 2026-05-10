Аби запобігти смертям через спеку: Іспанія розгорнула мережу кліматичних укриттів

У 2025 році в Іспанії через спеку загинули понад 150 тисяч людей (Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency via Reuters)

Іспанія створила одну з найсучасніших у світі мереж кліматичних укриттів — і працює над її розширенням. У спеціальних просторах з водою та кондиціонерами люди можуть сховатися під час екстремальної спеки .

Про це повідомив телеканал Euronews у неділю, 10 травня.

У 2025 році прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив, що низка урядових будівель буде використана для надання громадянам притулку від сильної спеки, яку переживала країна. Тоді в Іспанії зафіксували понад 150 тис. смертей, пов’язаних зі спекою, причому, як зазначали експерти, з них близько 10 тис. сталися через «тривалий вплив помірно високих температур». Тобто навіть якщо не було попереджень про аномальну спеку, організм людини все одно може зазнавати руйнівного впливу, який дедалі посилюється.

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Загальнонаціональна мережа базується на схемах, розроблених регіональними урядами, зокрема в Каталонії, Країні Басків та Мурсії. У Барселоні вже є 400 кліматичних укриттів, облаштованих у громадських будівлях, як-от бібліотеки, музеї, спортивні та торгові центри.

Ці приміщення забезпечені місцями для сидіння, кондиціонерами та безкоштовною водою і призначені насамперед для найуразливіших верств населення — людей похилого віку, маленьких дітей та тих, хто має проблеми зі здоров’ям.

Як зауважив телеканал, смертність, пов’язана зі спекою, стає загальноєвропейською проблемою. Зокрема торік навіть у Фінляндії три тижні поспіль температура трималася на позначці +30 градусів. Хвилі спеки спостерігалися в Італії, Франції, Португалії, Великій Британії.

«Це найсмертоносніша екологічна небезпека, рівень якої зростає практично у всіх досліджуваних європейських регіонах», — охарактеризувала спеку фахівчиня Дослідницького центру цифрової трансформації та управління Відкритого університету Каталонії Ельвіра Хіменес Наварро.