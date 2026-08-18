У південній частині Південної Кореї потужні зливи спричинили масштабні підтоплення та зсув ґрунту, внаслідок якого загинула людина, ще четверо постраждали.

Про це у вівторок, 18 серпня, пише The Guardian.

Там зазначили, що найбільше постраждало місто Кодже в провінції Південна Кьонсан, де за вихідні випало близько 800 мм опадів, що спричинило масштабний зсув ґрунту.

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Фото: Yonhap via REUTERS

Фото: Yonhap via REUTERS

Фото: Yonhap via REUTERS

За даними газети, зсув накрив житловий будинок, рятувальники евакуювали звідти трьох людей. Одного з них знайшли без свідомості та доправили до лікарні, де він згодом помер. Ще двоє людей постраждали в Кодже, а ще двоє — у сусідніх містах.

Фото: Yonhap via REUTERS

Фото: Yonhap via REUTERS

Фото: Yonhap via REUTERS

У The Guardian підкреслили, що загальна кількість опадів у Кодже до вечора сягнула 912 мм. У сусідньому місті Тхонйон за цей період випало майже 672 мм дощу, тоді як в інших районах провінції зафіксували від 240 до 340 мм опадів.

Фото: Yonhap via REUTERS

Фото: Yonhap via REUTERS

Фото: Yonhap via REUTERS

Через негоду влада евакуювала близько 390 людей, а перебої з електропостачанням торкнулися приблизно 3580 будинків. Внаслідок злив також затопило 12 шкіл і дитячих садків, а рятувальники отримали десятки звернень через пошкодження та нещасні випадки.

Фото: Yonhap via REUTERS

Фото: Yonhap via REUTERS

У газеті додали, що сильні дощі паралельно спричинили повені у столиці Філіппін Манілі. Там влада тимчасово призупинила роботу державних установ і рекомендувала школам перейти на дистанційне навчання. Загалом через негоду та попередні шторми на півночі країни загинули щонайменше 23 людини.