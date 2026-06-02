Хакери використовували ШІ-бот Meta для обходу захисту і отримали доступ до низки Instagram-акаунтів, серед яких була офіційна сторінка Білого дому часів президентства Барака Обами.

Про це у вівторок, 2 червня, пише The Guardian.

У компанії підтвердили факт інциденту та заявили, що проблему вже усунуто після того, як дослідники виявили схему зламу.

За даними журналістів 404 Media, під загрозою опинилися також акаунти бренду Sephora та високопоставленого представника Космічних сил США, а користувачі з різних країн повідомляли про подібні випадки викрадення сторінок.

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Дослідники безпеки та хакерські спільноти публікували інструкції й відео, які демонстрували, як за допомогою ШІ-асистента можна змінити прив’язану електронну пошту, отримати код підтвердження та фактично скинути пароль акаунта. У деяких випадках для обходу захисту зловмисники також використовували VPN, щоб приховати своє місцезнаходження, підкреслили в газеті.

У Meta заявили, що інцидент ліквідовано, а постраждалі акаунти захищено, однак точна кількість зламаних профілів наразі невідома. Водночас у мережі Telegram почали з’являтися пропозиції про продаж викрадених акаунтів.

В The Guardian наголосили, що подія викликала занепокоєння щодо безпеки використання штучного інтелекту для критично важливих операцій, зокрема відновлення паролів. Це особливо актуально на тлі того, що Meta активно впроваджує AI-інструменти у свої сервіси Facebook та Instagram, дозволяючи їм виконувати різні дії від імені користувача, включно з модерацією контенту та скиданням доступу до акаунтів, додали там.

19 березня повідомлялось, що У Meta стався інцидент, під час якого ШІ-агент без дозволу опублікував відповідь на внутрішній запит і фактично відкрив доступ до конфіденційних даних компанії та користувачів для працівників, які не мали відповідних прав доступу. Подія тривала близько двох годин і була класифікована як серйозний інцидент рівня Sev 1.