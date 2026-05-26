У Бельгії на залізничному переїзді сталася аварія зі шкільним автобусом (Фото: REUTERS/Bart Biesemans)

У вівторок, 26 травня, у Бельгії потяг зіткнувся зі шкільним автобусом на залізничному переїзді, внаслідок чого загинули четверо дітей, є поранені.

Про це пише The Guardian.

Там уточнили, що аварія сталась у бельгійському місті Бюггенгаут. За офіційними даними, загинули четверо людей: двоє дітей віком 12 і 15 років, водій автобуса та ще один дорослий.

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Ще п’ятеро дітей дістали серйозні травми, однак їхній стан оцінюють як стабільний. За даними місцевих ЗМІ, у салоні автобуса загалом перебували семеро дітей та двоє дорослих.

Аварія сталася близько восьмої ранку на переїзді, який, за попередніми даними, у момент зіткнення був закритий.

Постраждалих серед пасажирів потяга немає, а правоохоронці продовжують з’ясовувати всі обставини аварії.

23 квітня повідомлялось, що у Данії поблизу Копенгагена зіткнулися два пасажирські поїзди, внаслідок чого постраждали кілька людей. Усіх пасажирів евакуювали з вагонів, на місці працювали екстрені служби.

