Жолт Гегедюш після перемоги партії Тиса на парламентських виборах в Будапешті, 12 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Marton Monus)

Угорський політик Жолт Гегедюш станцював на публіці під час інавгурації нового прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра у Будапешті 9 травня. Відео поширили низка ЗМІ та Telegram-каналів.

Гегедюш став відомим своїм танцем у Будапешті після парламентських виборів та перемоги партії Тиса у квітні 2026 року.

У суботу політик знову вийшов на сцену та станцював перед натовпом, що зібрався на святкування інавгурації Мадяра біля будівлі угорського парламенту. Згодом до нього приєдналися інші члени парламенту.

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Очікується, що Гегедюш стане міністром охорони здоров’я Угорщини в уряді Мадяра.

9 травня в Угорщині відбулося установче засідання парламенту, на якому обрані нещодавно депутати склали присягу та офіційно обрали Петера Мадяра прем'єр-міністром. Партія Тиса отримала абсолютну більшість місць в угорському парламенті після перемоги на виборах 12 квітня.