Іветта Делікатна і Олена Лобова, які з 2023 року навчають жіночому лідерству поліціянток у Нігерії, розповіли NV, з чим стикнулись у цій країні.

Перше, про що думаєш у Нігерії, це несправедливість. Нігерія — країна з найбільшим видобутком нафти в Африці, яку вона експортує по всьому світу, утім тут небагато сучасних нафтопереробних заводів і сюди імпортують бензин за шаленими цінами. 1 % найзаможнішого населення країни контролює приблизно чверть національного багатства, а найбільша і найбідніша верства населення проживає в сільських регіонах і їй належить лише 5 % багатств, що породжує шалену нерівність.