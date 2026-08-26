Що відбувається в Нігерії. Для білих тут небезпечно, на них дивляться як на обʼєкт кіднепінгу чи гаманець з грошима — погляд українців

26 серпня, 02:30
NV Преміум
В Нігерії неймовірна природа, яскраві птахи, величезні квіти, а національний одяг лише підкреслює це різноманіття. (Фото: Getty Images)

В Нігерії неймовірна природа, яскраві птахи, величезні квіти, а національний одяг лише підкреслює це різноманіття. (Фото: Getty Images)

Автор: Ольга Духніч

Іветта Делікатна і Олена Лобова, які з 2023 року навчають жіночому лідерству поліціянток у Нігерії, розповіли NV, з чим стикнулись у цій країні.

Перше, про що думаєш у Нігерії, це несправедливість. Нігерія — країна з найбільшим видобутком нафти в Африці, яку вона експортує по всьому світу, утім тут небагато сучасних нафтопереробних заводів і сюди імпортують бензин за шаленими цінами. 1 % найзаможнішого населення країни контролює приблизно чверть національного багатства, а найбільша і найбідніша верства населення проживає в сільських регіонах і їй належить лише 5 % багатств, що породжує шалену нерівність.

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Теги:   Нігерія Культура Щомісячний журнал NV № 4 за серпень 2026 року

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