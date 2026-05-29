Працьовиті й пунктуальні. Яку роботу знаходять у Чехії біженці з України і чи помітні їхні податки у бюджеті країни

Науковиця Клара Калишкова з Економічного інституту Чеської академії наук — про те, як українські біженці збагачують економіку Чехії та інших країн Євросоюзу.

Українські біженці, зокрема чоловіки віком від 18 до 60 років, працюють у галузях, які важливі для існування країн Євросоюзу — у сільському господарстві, важкій промисловості та логістиці. Про це NV розповіла Клара Калишкова з Економічного інституту Чеської академії наук.

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Приміром, у Чехії на фізичних роботах із важкими умовами праці рідко можна зустріти місцевих жителів, зауважує вона.

«Якщо мова йде про українських біженців, — коментує Калишкова, — усі кажуть про виплати, безкоштовне житло, медичну допомогу й інші пільги. А про інший, економічний бік забувають».

За даними Міністерства праці та соціальних справ Чехії, близько 80% біженців з України активно будують нове життя у країні, що їх прийняла. І їхній внесок у чеську економіку досить вагомий. Лише у третьому кварталі 2025 року українці зі статусом тимчасового захисту, що працюють тут легально, сплатили податків і внесків на 340 млн євро. Натомість на їх підтримку витратили удвічі менше — 161 млн євро.

Втікачі від війни успішно працюють сьогодні не тільки на виробництві й будмайданчиках, але й у сфері логістики. Наприклад, Карел Стастни, інструктор автошколи на базі автобусного перевізника ČSAD, вважає водіїв з України надійними, пунктуальними та працьовитими.

Зараз у ČSAD налічується близько 70 водіїв з України — приблизно 20% від загальної кількості персоналу. А в іншій транспортній компаній Arriva з регіону Центральна Богемія з 2.150 водіїв майже 270 є вихідцями з України.

Тим часом МВС Чехії звітує про новий приплив молодих українців до 25 років. Частина з них вже офіційно влаштовується на роботу, що вигідно для місцевих роботодавців.

«Чеські компанії постійно заявляють про потреби в працівниках з України», — зауважує з цього приводу Калишкова.