Від оренди до власної квартири: як українцям купити житло в Польщі в 2026 році — інтерв'ю

Ще чотири роки тому важко було уявити, що українські жінки, які приїхали до Польщі , втікаючи від великої війни, сьогодні будуть купувати у цій країні житло. Але фактом є те, що українці офіційно стали найбільшою групою іноземних покупців нерухомості в Польщі. Журналістка українсько-польського онлайн видання Sestry Діана Балинська розмовляла зі спеціалісткою з нерухомості Оксаною Рогалею про те, де і як вигідніше купувати квартиру в Польщі, а також як загалом вплинули українці на польський ринок житла.

NV публікує інтерв'ю повністю в межах співпраці з sestry.eu.‍

Чи справді зараз сприятливий момент для такої серйозної інвестиції? Чи реально отримати кредит під 5% з PESEL UKR чи новою картою CUKR? Як не втратити завдаток, якщо банк раптово відмовив у позиці? В яких містах шукати найдоступніші метри? І нарешті — чи правда, що «багаті українці» масово скуповують квартири, провокуючи стрибок цін?

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Пояснення надає Оксана Рогаля, брокерка нерухомості мережі Freedom, яка діє на польському ринку вже 15 років. У Оксани вісім років особистого досвіду в цій сфері — вона пройшла шлях від агентки до провідної брокерки і сьогодні допомагає українцям не тільки знайти житло, а й уникнути юридичних пасток у Польщі.

‍Діана Балинська: Оксано, ви в Польщі з 2017 року і фактично з моменту приїзду працюєте в нерухомості. Як змінився ринок за цей час, особливо в контексті українських покупців?

‍Оксана Рогаля: Українці купували житло в Польщі завжди, але з початком повномасштабної війни попит, звісно, зріс. Якщо до 2022 року моїми клієнтами на 95% були поляки, то зараз серед них чимало українців.

У 2023−2024 роках ми спостерігали справжній ажіотаж: квартири розліталися, як теплі булочки. Зокрема, у 2023-му ціни на первинному ринку зросли рекордно. Це був «ринок продавця» — вкрай некомфортний час для покупця, оскільки рішення про купівлю доводилося приймати миттєво.

Зараз, у 2026 році, ринок нарешті стабілізувався. Саме таку стабільність я вважаю хорошим моментом для придбання житла. Сьогодні на покупця не чиниться надмірного тиску. Можна спокійно ходити на огляди, порівнювати варіанти й думати. Нерухомість не втече.

Разом з тим я і зараз бачу чимало розгублених людей, які бояться припуститися помилки. Саме тому ми проводимо інформаційні зустрічі в Українському домі у Варшаві, щоб дати людям знання, з якими вони почуватимуться впевненіше.

Щодо цін, то зараз ми чуємо розмови про їх «падіння».

Дійсно, згідно з останніми даними Нацбанку Польщі (NBP), ціни у Варшаві продемонстрували зниження — у межах 1%. Але будьмо реалістами: це не обвал, а технічна корекція після шаленого перегріву.

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Тим, хто чекає на повернення цін до рівня 2018 чи навіть 2021 року, мушу сказати, що цього не буде. Витрати забудовників, вартість енергоносіїв та нові екологічні стандарти ЄС не дозволять житлу суттєво подешевшати.

Оксана Рогаля / Фото: З приватного архіву

‍— Багато хто звинувачує українців у тому, що саме ми «розігріли» ціни. Це правда?

— Це міф. Ріст цін почався ще у 2018 році. Основні причини подорожчання — висока інфляція, ріст цін на будматеріали та державні програми на кшталт «Безпечного кредиту 2%», які загнали ціни в космос.

Участь усіх іноземців у покупках нерухомості складає лише 5−7% від загального ринку. Так, серед іноземців українці є лідерами (близько 70%), але ми не робимо погоди в масштабах всієї країни.

‍— Поговорімо про цифри. Які реальні ціни ми маємо на травень 2026 року? Як у цьому плані Варшава виглядає на тлі інших європейських столиць?

— Варшава залишається найдорожчим містом. Середня трансакційна ціна за квадратний метр на первинному ринку — близько 16 583 злотих, на вторинному — 16 750 злотих. Але це «середня температура по лікарні». У престижних районах на кшталт Мокотува, Волі чи Вілянова ціни стартують від 20−22 тисяч за метр.

Сьогодні у Варшаві ціна якісної квартири в хорошому районі легко сягає мільйона злотих. Якщо кілька років тому мільйон здавався космічною сумою для великого будинку, то у 2026 році це реальна вартість хорошої дво- чи трикімнатної квартири.

‍Варшава вже випередила Будапешт і впритул наблизилася до Праги чи Мадрида. Але в порівнянні з Парижем чи Лондоном, де за мільйон злотих (близько 235 тисяч євро) можна купити хіба що студію на околиці, Варшава все ще виглядає привабливо.

Тут за ці гроші ви отримуєте комфорт і простір у столиці, що стрімко розвивається. Саме цей «столичний статус за ціною, доступною для середнього класу», й тримає наш ринок у тонусі.

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‍— А якщо бюджет обмежений? Де шукати найдешевші метри?

— Варшава, Ґданськ, Краків і Вроцлав — це найдорожчі міста. Якщо ми шукаємо дешевші варіанти, варто звернути увагу на Бидгощ (8500−9500 злотих/м²) або Щецин (близько 10 000 злотих/м²). Ці міста зараз активно розвиваються, і якість життя там не гірша за столичну.

Якщо ж робота тримає біля столиці, то порятунок — це передмістя:

Зомбки, Прушкув, Пясечно: середня ціна 12,5−13 тисяч злотих за метр;

Легіоново, Марки: 11−12 тисяч злотих;

Воломін: 9−11 тисяч злотих. Воломін — одне з найдешевших міст, що входять до другої транспортної зони. Це означає, що за звичайною міською картою ви можете швидко доїхати потягом до Варшави (тобто за 20−25 хвилин).

— Як розподіляються пріоритети українців: що обирають частіше — «вторинку» чи новобудови? І як за це платять: готівкою чи все ж таки в кредит?

— Найпопулярніший запит сьогодні — двокімнатні квартири площею 40−50 м². Це «золотий стандарт» і для життя, і для оренди.

Щодо вибору ринку, то у 2026 році українці дедалі частіше надають перевагу «вторинці». Зараз у Варшаві спостерігається ціновий парадокс: новобудови в хороших локаціях стали дорожчими за готові квартири. Купувати «бетонну коробку» від забудовника часто дорожче, ніж взяти обжите помешкання з меблями, куди можна заїхати відразу, не витрачаючи час на ремонт та гроші на паралельну оренду.

Раніше нерухомість купували переважно за готівку — перша хвиля переселенців справді везла заощадження із собою. Але тут ми стикаємося з драматичною реальністю: ціни в Україні та Польщі непорівнянні.

Українцям іноді доводиться продавати дві, а то й три квартири в обласних центрах на батьківщині, щоб купити одну скромну «двушку» у Варшаві.

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Це болючий процес, адже капітал, який вдома вважався солідним, тут стає лише початковим внеском або сумою на невелике житло.

Зокрема через це з кінця 2023 року ми бачимо ріст іпотеки. Сьогодні вже близько 40% угод — це кредити, і цей показник лише зростатиме. Українці легалізувалися, мають стабільну роботу й чесно платять податки. Банки нарешті почали бачити в українцях надійних клієнтів — як тих, хто працює на контрактах (umowa o pracę, umowa zlecenie), так і підприємців (JDG). Усі ці форми доходів сьогодні дозволяють успішно проходити перевірку та отримувати фінансування.

‍— Питання, яке хвилює всіх, — кредити. Часто можна почути про ставки у 5%. Це реальність чи просто вдалий маркетинговий хід?

— Це реальність. Сьогодні ринок іпотеки значно привабливіший, ніж був у 2024 році. Головна причина — зниження відсоткових ставок та ставки WIBOR (це показник, за яким банки позичають кошти один одному, і він безпосередньо впливає на вартість вашої іпотеки), що дозволило банкам пропонувати кредити під 5,2−6% річних. Для порівняння: ще два роки тому ми говорили про 8−9%. Різниця в щомісячному платежі при таких ставках є дійсно відчутною.

Разом з тим є два критичні моменти.

‍Власний внесок. Стандартно потрібно мати 20% від вартості. Можна знайти варіанти з 10%, але умови будуть менш вигідними.

Вік позичальника. Це те, про що часто забувають. Банк розраховує кредит так, щоб ви погасили його до 70−75 років. Якщо вам 50−55 років, ви вже не отримаєте велику суму на тривалий термін, бо термін кредитування буде коротким, а ризики для банку — високими.

Тож найкращі шанси на велику іпотеку мають молоді люди з офіційним доходом. Якщо ж вам за 45, розраховувати на значне кредитне плече вже важче — тут потрібні високі доходи і точний розрахунок від консультанта.

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Житловий масив у районі Варшави Прага / Фото: REUTERS/Kacper Pempel

‍— Чи реально отримати такий кредит, маючи лише номер PESEL UKR або нову карту CUKR?

— З одним лише PESEL UKR іпотеку сьогодні видає фактично один банк — Santander. Карта побиту дає ширші можливості. Безпечніше звертатися за кредитом до кількох банків одночасно, щоб можна було обрати найвигіднішу пропозицію.

Щодо нової карти CUKR, то це питання поки що залишається відкритим. Оскільки ці карти лише почали видавати, банківська система ще не встигла адаптувати під них свої внутрішні регламенти. Наразі ті, хто має звичайну карту тимчасового чи сталого побиту, перебувають у значно кращій позиції для отримання позитивного рішення від банку.

‍— А як щодо пільг? Чи існують спеціальні державні програми для українців?

— Окремих програм суто для іноземців немає, але українці можуть на рівні з поляками брати участь у загальнодержавних проєктах. Наприклад, існує «Родинний кредит на житло», який дозволяє придбати оселю навіть без власного внеску (держава гарантує до 100 000 злотих). Проте є важливий нюанс: для участі в цій програмі обов’язково потрібно мати карту побиту. Статус UKR, на жаль, не дає права на таку державну підтримку.

Тобто шлях до вигідної іпотеки у 2026 році все одно лежить через легалізацію через працю.

‍— Що сьогодні дорожче у Варшаві: платити за оренду чи вносити платіж за власну оселю?

— Це порівнювальні суми. Оренда двокімнатної квартири (40 м²) у Варшаві коштує в середньому 3800−4800 злотих. Рата (платіж) за кредитом на таку ж квартиру, за умови 20% власного внеску, становитиме приблизно 3500−4000 злотих.

Але кредит — це «ярмо» на 30 років. Хоча для багатьох українців це спосіб нарешті мати щось своє. Якщо ви плануєте жити тут довго — кредит вигідніший. Якщо ж ви не впевнені у своїх планах — оренда дає свободу.

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‍— Наскільки прискіпливо банки перевіряють походження грошей з України? Чи вистачить договору купівлі-продажу?

— Це надзвичайно серйозно. Українці часто мають наївний підхід: мовляв, внесли готівку до банку — і все добре. Насправді остерігатися треба не банку, а податкової (Urząd Skarbowy), яка має п’ять років на перевірку трансакції купівлі житла.

‍Якщо ви не зможете документально підтвердити легальність походження грошей, податкова може стягнути 75% від суми як податок на незадокументований прихід.

Я завжди наголошую: незалежно від способу оплати, походження кожної копійки має бути документально підтверджено для податкової. Варто мати договори купівлі-продажу майна в Україні, квитанції про зняття готівки з рахунку, митні декларації про ввезення коштів. Навіть якщо ви ввозили по 10 тисяч євро частинами — збирайте підтверджуючі документи, фіксуйте дати перетину кордону. Договори дарування від родичів мають бути правильно оформлені та вчасно зголошені до податкової.

‍— Які додаткові витрати варто закласти в бюджет?

— Окрім ціни квартири, готуйтеся до таких витрат:

‍нотаріус — 2,5−4 тисячі злотих;

податок PCC (2%) — якщо це не ваше перше житло в житті. Для тих, хто купує першу квартиру, податок зараз нульовий;

перекладач — 300−700 злотих (якщо ви не володієте польською, нотаріус не проведе угоду без ліцензованого перекладача);

ріелтор — у середньому 2−3% від вартості.

Вулиця Хмельна в Варшаві / Фото: REUTERS/Kacper Pempel

‍— На яких етапах українці найчастіше припускаються помилок? Як їх уникнути?

— Більшість критичних помилок стається ще до візиту до нотаріуса. Щоб їх уникнути, потрібен тандем професіоналів: грамотний ріелтор і кредитний консультант. Саме вони допоможуть оминути такі пастки.

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1. Втрата завдатку при відмові у кредиті. Якщо в попередньому договорі не прописано умови повернення коштів, ваші 50−70 тисяч злотих просто залишаться у продавця. Професіонал завжди захистить вас пунктом про повне чи часткове повернення суми у разі трьох відмов від банків.

2. Необхідність отримання дозволу Міністерства внутрішніх справ (MSWiA), який потрібен не лише для придбання будинків, а й для квартир із часткою землі. Отримання дозволу триває до року і потребує підстав (наприклад, сталого побиту). Ріелтор перевірить цей нюанс ще до підписання паперів, щоб ви не «заморозили» гроші в об'єкті, який не зможете оформити.

3. Купівля квартири, що має статус комерційного приміщення замість житлового. Це означає вищі тарифи на комуналку, неможливість прописки та проблеми з іпотекою.

Кредитний консультант оцінить ваші шанси на фінансування ще до початку гри, а ріелтор подбає про безпеку трансакції. Економія на цих фахівцях часто обертається втратою десятків тисяч злотих.

‍— Що ви радите тим, хто вагається: купувати зараз чи чекати закінчення війни?

— Прогнози — справа невдячна, але зараз ситуація для покупця сприятлива саме через стабільність ринку. Нерухомість залишається найнадійнішим активом для захисту грошей від інфляції. Чимало моїх клієнтів міркують прагматично: «Купуємо зараз, щоб навіть у разі повернення в Україну мати тут актив, який приноситиме стабільний дохід у валюті від оренди».

Мій головний меседж: не варто чекати «ідеального моменту», бо на ринку нерухомості його не існує. До того ж правила гри постійно змінюються. Наприклад, зараз польські банки дедалі частіше вимагають кредитну історію з України — умови стають жорсткішими.

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Не бійтеся діяти, але будьте відповідальними. Ретельно перевіряйте юридичний і технічний стан нерухомості. І головне — не намагайтеся перенести «українські схеми», як-от заниження ціни в договорі, на польський ринок. Тут це не працює і лише створює для вас ризики. А якщо грати за правилами, ваше нове житло може стати вашою фортецею.