«Раптом усе затремтіло». В Індонезії стався потужний землетрус, обвалилися будинки — фото, відео
Наслідки землетрусу в Індонезії (Фото: Indonesian Search and Rescue Agency (Basarnas)/ Handout via REUTERS)
У суботу, 15 серпня, рано-вранці у східній частині Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 7,7, внаслідок якого загинули щонайменше п'ятеро людей.
Про це повідомляє The Guardian.
Землетрус спричинив масову паніку та призвів до руйнування будівель і будинків у регіоні.
Влада оголосила попередження про цунамі, яке згодом було скасовано, проте було зафіксовано десятки афтершоків, зокрема один магнітудою 6,1.
У кількох районах було зафіксовано хвилі цунамі заввишки менше одного метра.
Індонезійське агентство з геофізики зафіксувало перший землетрус о 4:58 ранку за місцевим часом на глибині 15 км в індонезійському регіоні Флорес.
Губернатор провінції Східна Нуса-Тенггара Емануель Мелкіадес Лака Лена повідомив на прес-конференції, що п’ятеро людей загинули під уламками, які обвалилися на них, поки вони спали.
За даними влади США та Індонезії, епіцентр землетрусу розташовувався біля північного узбережжя острова Флорес, приблизно за 68 км на північний захід від прибережного міста Енде.
Жителі округу Нагекео — району, розташованого найближче до епіцентру, — одразу після землетрусу кинулися на підвищення.
«Раптом усе затремтіло, і я запанікував», — розповів агентству AFP 31-річний співробітник служби підтримки пацієнтів лікарні Лукас Лотар.
За його словами, пацієнти тікали з лікарні — поштовх був сильним.
«Я бачив, що на деяких стінах з’явилися тріщини», — додав він.
Індонезія, на території якої розташовано понад 17 000 островів, схильна до землетрусів і вулканічної активності через своє розташування на Вогняному кільці — дузі вулканів і розломів у Тихоокеанському басейні.
11 серпня в Колумбії стався потужний землетрус. Кількість загиблих перевищила 250 осіб. Щонайменше 3000 людей вважаються зниклими безвісти.