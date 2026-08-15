У суботу, 15 серпня, рано-вранці у східній частині Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 7,7, внаслідок якого загинули щонайменше п'ятеро людей.

Про це повідомляє The Guardian.

Землетрус спричинив масову паніку та призвів до руйнування будівель і будинків у регіоні.

Влада оголосила попередження про цунамі, яке згодом було скасовано, проте було зафіксовано десятки афтершоків, зокрема один магнітудою 6,1.

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У кількох районах було зафіксовано хвилі цунамі заввишки менше одного метра.

Індонезійське агентство з геофізики зафіксувало перший землетрус о 4:58 ранку за місцевим часом на глибині 15 км в індонезійському регіоні Флорес.

Губернатор провінції Східна Нуса-Тенггара Емануель Мелкіадес Лака Лена повідомив на прес-конференції, що п’ятеро людей загинули під уламками, які обвалилися на них, поки вони спали.

Фото: REUTERS/Paula Venia

Фото: Search and Rescue Agency (Basarnas) / Handout via REUTERS

Фото: REUTERS/Paula Venia

Фото: REUTERS/Arnold Welianto

Фото: REUTERS/Paula Venia

За даними влади США та Індонезії, епіцентр землетрусу розташовувався біля північного узбережжя острова Флорес, приблизно за 68 км на північний захід від прибережного міста Енде.

Жителі округу Нагекео — району, розташованого найближче до епіцентру, — одразу після землетрусу кинулися на підвищення.

«Раптом усе затремтіло, і я запанікував», — розповів агентству AFP 31-річний співробітник служби підтримки пацієнтів лікарні Лукас Лотар.

За його словами, пацієнти тікали з лікарні — поштовх був сильним.

«Я бачив, що на деяких стінах з’явилися тріщини», — додав він.

Індонезія, на території якої розташовано понад 17 000 островів, схильна до землетрусів і вулканічної активності через своє розташування на Вогняному кільці — дузі вулканів і розломів у Тихоокеанському басейні.

11 серпня в Колумбії стався потужний землетрус. Кількість загиблих перевищила 250 осіб. Щонайменше 3000 людей вважаються зниклими безвісти.