У Колумбії стався сильний землетрус, понад 100 людей загинули

Люди збираються біля будівлі після землетрусу в Боготі, Колумбія, 10 серпня 2026 року (Фото: REUTERS/Luisa Gonzalez)

На тихоокеанському узбережжі Колумбії стався землетрус магнітудою 7,4. Поштовхи відчувались у столиці країни Боготі та навіть у сусідній Венесуелі .

Оновлено о 22:00. За даними Reuters, унаслідок землетрусу в Колумбії загинули щонайменше 111 осіб.

Оновлено о 20:45 Землетрус магнітудою 7,4 забрав життя щонайменше 73 людей, повідомила The Washington Post.

Реклама

Зокрема у департаменті Рісаральді троє людей загинули в міжнародному аеропорту Матеканья у місті Перейра, де обвалилася частина даху пасажирського терміналу.

Поштовхи на тихоокеанському узбережжя Колумбії сталися близько 07:30. Землетрус також відчувався у Венесуелі, Панамі та Еквадорі.

Оновлено о 19:56 Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Колумбії зросла до 69, повідомило AFP з посиланням на інформацію місцевої влади.

Оновлено о 19:47 Внаслідок землетрусу в Колумбії загинули щонайменше 21 людина, повідомила колумбійська служба новин Noticias Caracol.

У містах Калі та Манісалес було зірвано частини фасадів багатьох будівель, в Манісалесі також пошкоджено одну з веж собору.

Державний секретар США Марко Рубіо запропонував Колумбії допомогу. Він заявив у соціальних мережах, що адміністрація президента Дональда Трампа «уважно стежить за ситуацією».

Про це повідомило Reuters у понеділок, 10 серпня.

Люди вибігають з будівлі лікарні під час землетрусу в Калі, Колумбія, 10 серпня 2026 року / Фото: Social Media/via REUTERS

Люди зібралися біля собору, пошкодженого внаслідок землетрусу, у місті Манісалес, департамент Кальдас, Колумбія, 10 серпня 2026 року / Фото: Social Media/via REUTERS

Влада департаменту Чоко зазначила, що епіцентр землетрусу був поблизу невеликого міста Сан-Хосе-дель-Пальмар. Значні руйнування зафіксовані у столиці регіону Кібдо та адміністративному центрі департаменту Рісаральда, місті Перейра. Проводиться оцінка збитків, незабаром місцева влада пообіцяла надати перший офіційний звіт.

Інформація про кількість постраждалих так само з’ясовується, у кількох регіонах повідомляють про те, що «є поранені люди та обвалені фасади будівель».

24 червня сусідню з Колумбією Венесуелу потрясли два землетруси: перший — магнітудою 7,2, другий (що стався менш ніж за хвилину) — магнітудою 7,5. Багато венесуельців були тоді вдома, оскільки того дня країна відзначала державне свято — День армії.

Реклама:

Епіцентри поштовхів фіксувалися на узбережжі Карибського басейну, приблизно за 170 кілометрів на захід від Каракаса. Геологічна служба США назвала ці землетруси найпотужнішими у Венесуелі з 1900 року.

Внаслідок червневих землетрусів в Венесуелі загинули понад 5300 людей.

За даними ООН, землетруси пошкодили майже 2 млн будівель, а прямі економічні збитки попередньо оцінювалися у 6,7 млрд доларів.