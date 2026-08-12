У Колумбії після землетрусу врятували немовля, яке знайшли під завалами (Фото: Скриншот із відео)

У колумбійському місті Калі після потужного землетрусу рятувальники та місцеві жителі витягли з-під уламків зруйнованого будинку немовля . Дитину вдалося знайти завдяки тихому голосу, який почув один із чоловіків під завалами.

Про це у середу, 12 серпня, пише CNN.

Там наголосили, що землетрус магнітудою 7,4 стався в Колумбії у понеділок, 10 серпня. Браян Осоріо Сулуага, який перебував на роботі в Калі, почувши про поштовхи, одразу вирушив додому на мотоциклі. Дорогою він побачив зруйнований п’ятиповерховий житловий комплекс і зупинився, щоб допомогти постраждалим.

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За його словами, будівля займала цілий квартал. Після землетрусу люди вибігали на вулицю просто в домашньому одязі, багато хто плакав або перебував у стані шоку. Осоріо підійшов до завалів і почав кликати тих, хто міг залишитися під уламками, хоча існувала небезпека витоку газу.

Невдовзі чоловік почув ледь помітний звук і попросив усіх навколо замовкнути. З-під руїн пролунала відповідь чоловіка: «Так, я тут. Я з дитиною».

Осоріо та кілька інших людей почали розбирати уламки руками, однак шлях перегородила важка бетонна плита. З першої спроби підняти її не вдалося, але зрештою кільком волонтерам вдалося одночасно підняти конструкцію, щоб інші могли дістатися до людей.

Під плитою вони побачили голову немовляти. За словами Осоріо, дитина майже не могла дихати, а її шкіра мала фіолетовий відтінок. Коли уламки почали прибирати, хлопчик поступово почав дихати, а його колір шкіри нормалізувався.

‼️ Es una de las imágenes de la esperanza: el increíble rescate a un bebé atrapado bajo los escombros de un edificio que colapsó en Cali tras el terremoto registrado en Colombia



🔗 https://t.co/t1RvOrDDmZ pic.twitter.com/fVq86hVdrX — Cadena SER (@La_SER) August 11, 2026

На відео порятунку видно, як чоловіки обережно витягують із завалів маленького хлопчика в забрудненому пилом одязі. Поруч лежав чоловік із закривавленою рукою, який залишався частково затиснутим бетонною конструкцією.

Осоріо передав дитину поліцейському, який відніс її до карети швидкої допомоги. Після цього люди повернулися до завалів, щоб звільнити чоловіка, який залишався під уламками.

«Краще діяти, ніж просто стояти на місці. Навіть найменша допомога має значення», — зазначив Осоріо.

11 серпня повідомлялось, що кількість загиблих через потужний землетрус у Колумбії зросла до 254, ще близько 3000 людей вважаються зниклими безвісти. Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати можливих уцілілих, тоді як у постраждалих районах залишаються перебої з електропостачанням і базовими послугами.