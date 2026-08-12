Кількість жертв землетрусу в Колумбії перевищила 250

Про це повідомляє Reuters.

За окремими повідомленнями з постраждалих міст, станом на вівторок кількість загиблих становила 254 особи: 101 людина загинула у Перейрі, розташованій у глибині кавового регіону, та 95 — у Калі, третьому за величиною місті країни.

Реклама

Як зазначає агенція, багато корінних громад у регіоні Чоко, розташованому неподалік від епіцентру землетрусу, досі залишаються без електроенергії та базових послуг. Це значно ускладнює пошуково-рятувальні роботи.

Землетрус магнітудою 7,4 стався вранці 10 серпня — за даними Геологічної служби Колумбії, вогнище було у департаменті Чоко, за 12 км від міста Сан-Хосе-дель-Пальмар, на глибині 103 км.

Найбільшу кількість жертв зафіксували в місті Перейра, столиці департаменту Рісаральда, що межує з епіцентром землетрусу. Там призупинили навчання в усіх освітніх закладах, запровадили день без автомобілів та комендантську годину. Влада відкрила кілька прихистків для постраждалих — зокрема на стадіонах та в парках міста, а також пункти збору гуманітарної допомоги в різних районах.

Нині рятувальники поспішають розібрати завали і намагаються знайти тих, кому можливо вдалося вижити. Землетрус став найсмертоноснішим для країни в ХХІ столітті, нагадує The Guardian.

NV зібрав фото наслідків землетрусу, зафіксованих журналістами Reuters.

Фото: REUTERS/Sergio Acero

Фото: REUTERS/Raquel Cunha

Фото: REUTERS/Sergio Acero

Фото: REUTERS/Luisa Gonzale

Фото: REUTERS/Juan David Duque

Фото: REUTERS/Luisa Gonzalez

Фото: REUTERS/Juan David Duque

Фото: REUTERS/Juan David Duque

У червні потужні землетруси також сталися у Венесуелі — епіцентри поштовхів фіксувалися на узбережжі Карибського басейну, приблизно за 170 км на захід від Каракаса. Геологічна служба США назвала ці поштовхи найпотужнішими у Венесуелі з 1900 року. Внаслідок землетрусів тоді загинули понад 5300 людей, за даними ООН, пошкоджень зазнали майже 2 млн будівель, а прямі економічні збитки попередньо оцінили у 6,7 млрд доларів.