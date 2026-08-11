Кількість жертв землетрусу в Колумбії зросла до 181, постраждалих — понад 1300
Наслідки потужного землетрусу магнітудою 7,4 у Колумбії (Фото: REUTERS/Luisa Gonzalez)
Кількість загиблих унаслідок землетрусу магнітудою 7,4 у Колумбії зросла до 181 людини, ще 1310 отримали поранення, зафіксовано 153 зруйновані споруди в основних містах країни.
Про це у вівторок, 11 серпня, повідомляє видання El Tiempo з посиланням на дані Асоціації колумбійських столичних міст.
Землетрус стався вранці 10 серпня — за даними Геологічної служби Колумбії, вогнище було у департаменті Чоко, за 12 км від міста Сан-Хосе-дель-Пальмар, на глибині 103 км.
Президент Колумбії Абелардо Де Ла Еспрієлья оголосив загальнонаціональний стан лиха для реагування на надзвичайну ситуацію.
Найбільшу кількість жертв зафіксували в місті Перейра, столиці департаменту Рісаральда, що межує з епіцентром землетрусу. За даними пожежної служби міста, там загинули 66 людей.
У Перейрі призупинили навчання в усіх освітніх закладах, запровадили день без автомобілів та комендантську годину. Влада відкрила кілька прихистків для постраждалих — зокрема на стадіонах та в парках міста, а також пункти збору гуманітарної допомоги в різних районах.
Президент країни у відеозверненні запевнив, що підтримує родини, які втратили житло, і надаватиме субсидії на оренду житла на час відбудови.
Медельїн запровадив план надзвичайних заходів — у партнерстві з Асоціацією продовольчих банків Колумбії міська адміністрація відкрила мережу пунктів для збору гуманітарної допомоги постраждалим родинам, зокрема в мерії міста, на автовокзалі, в університеті EAFIT та в кількох міських бібліотеках.
Національна асоціація промисловців Колумбії (Andi) закликала бізнес долучитися до дня корпоративної солідарності для збору пожертв і мобілізації ресурсів на допомогу найбільш постраждалим регіонам.
Голова Сенату Колумбії Оноріо Енрікес звернувся до всіх конгресменів із проханням пожертвувати одну зарплату на допомогу постраждалим від землетрусу.
У червні потужні землетруси також сталися у Венесуелі — епіцентри поштовхів фіксувалися на узбережжі Карибського басейну, приблизно за 170 км на захід від Каракаса. Геологічна служба США назвала ці поштовхи найпотужнішими у Венесуелі з 1900 року. Внаслідок землетрусів тоді загинули понад 5300 людей, за даними ООН, пошкоджень зазнали майже 2 млн будівель, а прямі економічні збитки попередньо оцінили у 6,7 млрд доларів.