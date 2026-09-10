«Це не було випадковістю». Російський дрон міг цілеспрямовано летіти в напрямку літака Зеленського — посол Молдови у США
Президент Володимир Зеленський із дружиною Оленою Зеленською після прильоту літаком до Осло (Фото: Офіс президента України)
Посол Молдови у США Владислав Кульмінський припустив, що російський дрон міг цілеспрямовано залетіти в повітряний простір країни саме тоді, коли літак президента України Володимира Зеленського перебував в аеропорту Кишинева.
Про це пише CNN.
Зокрема Кульмінський заявив виданню, що інцидент, ймовірно, «не був випадковістю». За його словами, малоймовірно, що реактивний безпілотник просто залетів на територію Молдови для розвідки саме в момент, коли літак президента України перебував в аеропорту.
Водночас Кульмінський зазначив, що говорити про цілеспрямовану атаку на Зеленського наразі зарано, оскільки розслідування триває.
У Кремлі інциденет не коментували.
8 вересня Зеленський разом з дружиною прилетіли до Норвегії, щоб узяти участь у похороні короля Гаральда, а також провести переговори з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
Пізніше Стере розповів, що літак президента України мало не збив безпілотник під час зльоту з Молдови.