Посол Молдови у США Владислав Кульмінський припустив, що російський дрон міг цілеспрямовано залетіти в повітряний простір країни саме тоді, коли літак президента України Володимира Зеленського перебував в аеропорту Кишинева.

Про це пише CNN.

Зокрема Кульмінський заявив виданню, що інцидент, ймовірно, «не був випадковістю». За його словами, малоймовірно, що реактивний безпілотник просто залетів на територію Молдови для розвідки саме в момент, коли літак президента України перебував в аеропорту.

Реклама

Водночас Кульмінський зазначив, що говорити про цілеспрямовану атаку на Зеленського наразі зарано, оскільки розслідування триває.

Читайте також: Зеленський прибув до Канади з триденним візитом

У Кремлі інциденет не коментували.

8 вересня Зеленський разом з дружиною прилетіли до Норвегії, щоб узяти участь у похороні короля Гаральда, а також провести переговори з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Пізніше Стере розповів, що літак президента України мало не збив безпілотник під час зльоту з Молдови.