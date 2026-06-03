«Спить дуже мало». Рубіо назвав «абсурдними» побоювання з приводу розумових проблем у Трампа

Марко Рубіо відкинув припущення про те, що президент Дональд Трамп регулярно засинає під час засідань уряду США, і назвав «абсурдними» побоювання з приводу його розумових здібностей .

Про це глава Держдепу заявив 3 червня під час виступу перед комітетом у закордонних справах Палати представників Конгресу.

Під час слухань парламентарії показали Рубіо кілька відеороликів, на яких 79-річний Трамп сидів із заплющеними очима — поки держсекретар говорив поруч із ним.

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«Я навіть не знаю, як на це відповісти, окрім як сказати вам, що це абсурдно і безглуздо. Вам може не подобатися його політика, вам можуть не подобатися ухвалені ним рішення. Але я запевняю вас, що це не президент, який спить або страждає на якісь когнітивні порушення… Насправді він неймовірно активний, у багатьох випадках набагато активніший, ніж набагато молодші люди, які його оточують. Це факти», — запевнив Рубіо.

Ба більше, Рубіо спробував захистити Трампа і заявив, що президент США «працює без перерви і спить дуже мало».

«Я розмовляю з ним у будь-який час дня і ночі. Він працює в нелюдському режимі», — сказав держсекретар США.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 79-річний Дональд Трамп став найстаршою людиною за всю історію США, який обіймає посаду президента, тому дедалі частіше виникають питання про його здоров’я. Білий дім неодноразово заявляв, що Трамп перебуває у відмінному стані, попри синці та пластирі, які іноді помічають на його тілі.

В інтерв'ю The Wall Street Journal, опублікованому 1 січня 2026 року, Трамп розповів, звідки в нього синці на руках. Президент США заявив, що лікарі рекомендували йому зменшити дозу аспірину, який використовується для профілактики серцево-судинних захворювань, а також спричиняє синці на тілі.

22 січня у Трампа помітили нові синці на руках. Фотографії викликали чергову хвилю обговорень стану здоров’я американського президента.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що Трамп вдарився рукою об кут столу під час підписання статуту Ради миру. Вона також зазначила, що президент схильний до синців, оскільки щодня вживає аспірин для розрідження крові, про що раніше повідомляли його лікарі.

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3 березня британська газета The Telegraph повідомила, що президент США Дональд Трамп з’явився на церемонії вручення медалі Пошани в Білому домі з плямистим висипанням на шиї червоного кольору.

У коментарі журналістам лікар Трампа Шон Барбабелла повідомив, що президент користується «дуже поширеним» кремом для лікування висипань.

Він також уточнив, що симптоми триватимуть «кілька тижнів», проте не став говорити, що це за крем і від чого він захищає.

6 квітня президент Трамп відкинув критику громадськості та заклики перевірити психічне здоров’я після різкого допису з погрозами Ірану, де використовував лайку.

26 травня президент Трамп, якому 14 червня виповниться 80 років, пройшов у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда щорічний медогляд і у своїй соцмережі Truth Social заявив, що у нього «зі здоров’ям усе гаразд».