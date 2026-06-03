Латвія та Естонія вночі оголошували повітряну загрозу

Збройні сили Латвії та Естонії 3 червня оголошували про повітряну загрозу на фоні атаки українських дронів на територію Росії.

Як повідомляє ERR , вранці 3 червня по всій Естонії було оголошено попередження про повітряну загрозу після того, як Україна здійснила чергові атаки на Росію.

Перше повідомлення про надзвичайні ситуації було оголошено близько 04:00 у східних повітах Іда-Вірумаа та Ляані-Вірумаа, а мешканцям було запропоновано шукати укриття, якщо вони побачать дрон.

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Друге повідомлення було відправлено приблизно о 05:00 про «потенційну повітряну загрозу» у повітах Тарту, Йигева, Вільянді, Валга, Віру та Пилва. Вже о 06:00 у EDF заявили, що загроза пройшла.

Національні збройні сили Латвії також попереджали населення Алуксненського краю про можливу загрозу повітряному простору країни.

« Поки що додаткових дій не потрібно. Якщо ситуація зміниться, ви отримаєте SMS-повідомлення з інструкціями щодо необхідних дій», - зазначили латвійські військові.

Згодом військові повідомили, що можлива повітряна загроза пройшла.

Вночі та вранці середи, 3 червня, Санкт-Петербург атакували безпілотники.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України у середу, 3 червня, вразили російські об'єкти на території Санкт-Петербурга та Тамбовської області РФ.

Зокрема, атаковано Петербурзький нафтовий термінал, розташований приблизно за 1100 кілометрів від кордону України. У Силах спецоперацій ЗСУ уточнили , що це один із найбільших нафтових терміналів на Балтійському морі, який має 31 резервуар загальним обсягом 324 тисячі кубічних метрів.

Вночі та вранці 3 червня Санкт-Петербург у Росії атакували БпЛА, повідомлялося про масштабні пожежі у місті, зокрема в пору та на нафтовому терміналі. Місцева влада підтверджувала удари по «об'єктах інфраструктури» та пошкодження у трьох районах міста.

Атака відбулася у день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, де має виступити російський диктатор Володимир Путін.