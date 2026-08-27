Двох фігурантів затримали у Словаччині, ще одного — на території Німеччини, повідомили правоохоронці (Фото: facebook.com/policiaslovakia)

Прокуратура Словаччини заявила, що троє чоловіків, яких затримали напередодні, планували підпалити завод українського виробника безпілотників Skyeton, повідомляє Reuters у четвер, 27 серпня.

Відповідальність за атаку взяла на себе маловідома група, яка називає себе прихильниками «мирного руху».

Компанія Skyeton виробляє дрони як для цивільного, так і для військового використання в Україні та інших країнах. За даними прокуратури, ціллю зловмисників мав стати завод компанії у Словаччині.

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«Напад, як передбачалося, мав бути спрямований проти заводу компанії Skyeton», — повідомив представник регіональної прокуратури у місті Пряшів.

Тим часом німецькі правоохоронці повідомили Reuters про затримання у Гамбурзі 26-річного громадянина Латвії, якого підозрюють у причетності до справи. Наразі триває процедура його екстрадиції.

У Skyeton припустили, що за атакою може стояти Росія. У компанії заявили, що Москва регулярно намагається завдати ударів не лише по українських виробничих потужностях, а й по репутації оборонних підприємств.

«Нещодавня спроба нападу на наш об'єкт у Словаччині є ще одним доказом того, що українські виробники оборонної продукції стали для них справжньою колючкою в боці», — зазначили у компанії.

25 серпня словацька поліція повідомила, що запобігла запланованому підпалу заводу з виробництва безпілотних систем, розташованого на сході країни.

Двох фігурантів затримали у Словаччині, ще одного — на території Німеччини на підставі європейського ордера на арешт.

Під час операції поліція вилучила значну кількість запалювальної суміші. За попередніми висновками експертів, вона складалася з бензину та полістиролу. Як зазначили правоохоронці, таку суміш зазвичай використовують для виготовлення напалму. Також у чоловіків виявили інструменти, смартфони, екшн-камеру та намальований від руки план заводу.