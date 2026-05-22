В Угорщині стався вибух на заводі нафтогазової компанії MOL, є загиблий і поранені

Кадри вибуху на заводі Olefin-1 у Тисауйвароші в Угорщині, 22 травня 2026 року (Фото: Péter Magyar﻿ / Facebook)

В угорському місті Тисауйварош стався вибух на нафтогазовому заводі компанії MOL. Загинула одна людина, є кілька важкопоранених, повідомив прем’єр-міністра країни Петер Мадяр у п’ятницю, 22 травня.

Міністр енергетики Іштван Капітань разом із виконавчим директором MOL Желтом Хернаді вирушили на місце події, додав Мадяр.

Оновлено о 12:43. Угорський прем'єр уточнив, що на заводі MOL Olefin-1 стався вибух під час запуску обладнання після технічного обслуговування. Попередньо, одна людина загинула, семеро — дістали важкі опіки. Наразі триває гасіння пожежі.

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За словами прем'єра, експерти проводять вимірювання — поки що концентрація небезпечних речовин не перевищує граничних значень.

MOL Group — це угорська багатонаціональна нафтогазова компанія зі штаб-квартирою у Будапешті. Займається видобутком, очищенням, збутом і розповсюдженням нафтохімічної продукції, генеруванням електроенергії та трейдерством. Мережа компанії налічує, зокрема майже 2000 станцій дорожнього сервісу в дев’ятьох країнах.

Понад 25% акцій MOL належать уряду Угорщини. Вважається найприбутковішим підприємством країни.