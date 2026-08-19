У ніч проти 19 серпня дрони атакували військовий завод ім. Свердлова у Дзержинську Нижньогородської області РФ, на території виникло масштабне задимлення. Про це повідомляє Telegram-канал Astra, який зробив власний OSINT-аналіз .

19 серпня очевидці опублікували кадри, на яких видно масовану атаку БПЛА та густий дим над містом. OSINT-аналітик встановив, що з високою ймовірністю джерело задимлення розташоване на території заводу вибухових речовин ім. Свердлова.

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Фото: Telegram-канал Astra

ФКП Завод імені Я. М. Свердлова — містоутворююче підприємство Дзержинська, що входить до складу військово-промислового комплексу Росії. Це стратегічно важливий оборонно-хімічний завод та один із найбільших виробників вибухових речовин у Росії з понад 100-річною історією.

Підприємство включено до санкційного списку України за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. 23 червня 2023 року завод включили до санкційного списку країн Євросоюзу, також він перебуває під санкціями США, Великої Британії, Японії та Швейцарії.

До цього дрони атакували завод 30 квітня.

Міноборони РФ 18 серпня заявило, що російська ППО нібито збила понад 1600 дронів за добу, а також десять керованих авіабомб і два реактивні снаряди HIMARS.

Попередній рекорд за кількістю застосованих дронів зафіксували під час атаки на РФ 16 серпня. Тоді росіяни заявляли, що за добу «збили 1478 безпілотників».

Вперше за майже 20 років у Москві скасували масштабний парад військових оркестрів відомий, як Міжнародний військово-музичний фестиваль Спаська вежа, що мав розпочатися 21 серпня і тривати чотири дні.