11 тисяч шахедів на місяць. Росія розбудовує завод з виробництва дронів в Алабузі — Bild проаналізував знімки

Площа розширення заводу з виробництва дронів в особливій економічній зоні Алабуга (Республіка Татарстан, Росія) вже перевищує 1000 гектарів, свідчать супутникові знімки. На цій території Росія активно будує нові виробничі об'єкти, склади та транспортну інфраструктуру.

Про це у четвер, 3 вересня, пише німецьке видання Bild.

Виробництво в Алабузі працює на повну потужність: аналіз американського аналітичного центру CSIS, опублікований у березні, оцінював заявлені обсяги виробництва в Алабузі більш ніж у 5500 дронів на місяць.

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Фото: Copernicus

За даними української військової розвідки, у серпні Росія планувала виготовити навіть 11 000 ударних безпілотників різних моделей.

Для масового виробництва Росії потрібно дедалі більше працівників. В Єлабузькому політеху тепер навіть навчають підлітків для роботи на підприємстві.

З серпня в Алабузі набирають молодих працівників із тимчасово окупованих Росією територій України.

Окрім цього, програма Єлабуга Старт залучає молодих жінок з-за кордону під приводом можливості навчатися в Росії. Насправді їх наймають лише як дешеву робочу силу на завод. Через це Велика Британія ще в травні запровадила санкції проти кількох причетних осіб та організацій.

ОЕЗ Алабуга / Інфографіка: NV

Водночас Росія посилює захист заводу від українських атак безпілотниками. Навколо основних виробничих об'єктів споруджують два кільця з веж. За аналізом супутникових знімків Інституту науки та міжнародної безпеки (ISIS), між ними можуть натягнути металеві сітки, щоб не допустити ударні дрони до виробничих корпусів.

Атаки на Алабугу / Інфографіка: NV

Крім того, навколо Алабуги облаштували кілька позицій протиповітряної оборони.

Алабуга — це особлива економічна зона у Росії, що є основним місцем виробництва дронів Герань (російська копія шахедів) та Гербера. Вона розташована поблизу міста Єлабуга й займає площу близько 4 тис. га.

У травні стало відомо, що територія основного російського майданчика з виробництва шахедів за рік розширилася на 340 гектарів.

Порівняно з травнем 2025 року, станом на травень 2026-го будівництво нових ангарів в Алабузі тривало в північній частині зони; крім того, за рік було добудовано нові житлові та виробничі приміщення в її центральній частині.

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У серпні стало відомо, що супутники зафіксували будівництво масштабної системи захисту навколо виробництва ударних безпілотників в Алабузі. Оборонна система складається з двох поясів веж.

Внутрішній периметр являє собою нижчі споруди, що безпосередньо оточують основні виробничі об'єкти. Зовнішній периметр оточують вищі вежі, він охоплює ширшу територію.

Аналітики припускають, що конструкція призначена для встановлення металевої сітки з тросів, яка має захистити об'єкти від атак крилатими ракетами та ударними безпілотниками.

Зведення веж розпочалося після 18 травня цього року, уточнюють аналітики, спираючись на супутникові знімки.