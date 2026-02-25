Пожежа на заводі Дорогобуж у Смоленській області після атаки дронів (Фото: Supernova+/Telegram)

У ніч проти середи, 23 лютого, дрони атакували хімічний завод Дорогобуж у Смоленській області РФ.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra.

За даними аналізу Astra, на території ПАТ Дорогобуж зафіксовано пожежу на об'єктах заводу.

У місцевих пабліках пишуть, що у всіх школах міста Дорогобуж скасували навчання.

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Telegram-канал Mash стверджує, що троє рятувальників загинули під час гасіння пожежі на заводі, ще чотирьох госпіталізували з травмами. Місцева влада офіційно не коментувала атаку БпЛА.

ПАТ Дорогобуж — велике підприємство, яке спеціалізується на виробництві азотних добрив і хімічної продукції. До його продукції входить, зокрема, аміачна селітра, компоненти якої можуть використовувати у військовому секторі.

Міноборони РФ заявило, що загалом російська протиповітряна оборона «перехопила та знищила» 69 безпілотників, з них 14 — над територією Смоленської області.

У грудні 2025 року командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Мадяр Бровді підтверджував атаку дронів на хімзавод Дорогобуж у Смоленській області.