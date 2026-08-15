У Литві побудують завод боєприпасів, продукцію якого постачатимуть українській армії

У Литві створять нове виробництво боєприпасів для ЗСУ та союзників (Фото: via pixabay)

У Литві українська компанія DEMZ побудує завод боєприпасів , продукцію якого спочатку постачатимуть ЗСУ, а згодом — країнам-союзникам.

Про це у п’ятницю, 14 серпня, пише Delfi.

Міністерство економіки та інновацій Литви уклало угоду з українською оборонною компанією DEMZ щодо реалізації масштабного інвестиційного проєкту зі створення нового заводу боєприпасів у країні, зазначили там.

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Підприємства працюватимуть в Алітусі та Пренайському районі: в Алітусі виробництво розмістять на вже наявному майданчику, а в Пренайському районі побудують новий завод.

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Основною продукцією підприємства спочатку забезпечуватимуть Збройні сили України, а згодом її планують постачати й союзникам.

Виробництво відповідатиме оборонним стандартам країн НАТО. Будівництво нового об'єкта у Пренайському районі має розпочатися восени 2026 року, а запуск виробництва запланований на кінець 2027-го.

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Проєкт також передбачає проведення досліджень і розробку нових технологічних рішень. DEMZ планує набирати працівників різної кваліфікації та створити для них спеціальні програми професійної підготовки.

16 жовтня 2024 року повідомлялось, що Україна та Литва домовилися про будівництво заводу з виробництва вибухових речовин нового покоління, зокрема гексогену RDX. Назву української компанії та місце розташування підприємства з міркувань безпеки не розголошували.