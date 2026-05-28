У Росії стали вдвічі частіше затримувати авіарейси , а кількість скасованих – зросла вчетверо, пише російське видання Комерсант з посиланням на підрахунки АльфаСтрахування.

Кількість тривалих затримок авіарейсів за неповні п’ять місяців 2026 року в Росії зросла в середньому вдвічі порівняно з минулим роком, кількість скасувань — учетверо, кількість скасувань після затримок — більш ніж утричі.

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Як пише російське видання, збої в розкладі у 2026 році почалися в січні через аномальні снігопади, а потім ситуація ускладнилася через масове скасування рейсів у зв’язку з війною на Близькому Сході. Ще однією причиною затримок і скасування рейсів є атаки українських безпілотників, через які аеропорти тимчасово закриваються.

Згідно із розслідуванням Dallas Analytics, Росія розгорнула масштабну схему логістики для обходу санкцій, використовуючи цивільні вантажні перевезення для постачання критичних компонентів для військово-промислового комплексу.

8 травня на тлі атаки дронів російська влада призупинила роботу аеропортів Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозний, Краснодар, Махачкала, Магас, Мінеральні Води, Нальчик, Сочі, Ставрополь, Еліста.

У російському міністерстві заявили, що роботу регіонального центру в Ростові-на-Дону, який керує повітряним рухом на півдні РФ, тимчасово скориговано. Причиною стало влучання БПЛА в адміністративну будівлю філії Аеронавігація Півдня Росії.