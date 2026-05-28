Під час візиту диктатора РФ. У Казахстані затримували активіста за антипутінський плакат із гаслом Слава Україні

У Казахстані затримали Марата Жанузакова після акції з антипутінським плакатом (Фото: Marat Zhanuzakov / Facebook)

У Казахстані під час візиту диктатора РФ Володимира Путіна затримали опозиційного активіста Марата Жанузакова, який опублікував фото з протестним плакатом із різкими антипутінськими та проукраїнськими гаслами.

Про це у середу, 27 травня, написала його донька Айман Жанузакова.

Пізніше Жанузаков зазначив, що його відпустили додому.

«Дякую всім за підтримку. Поліція попросила мене стерти пост. Я сказав: подумаю», — сказав активіст. Наразі публікація і досі знаходиться на його сторінці в Facebook.

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На оприлюдненому фото він стояв із прапорами Казахстану та України й тримав плакат зі зверненням: «Гей, покидьку! Пішов лісом з Казахстану! Слава Україні!».

Фото: Marat Zhanuzakov / Facebook

Хоч Жанузаков і не уточнив, кому це адресовано, проте того дня до Казахстану з державним візитом прибув диктатор РФ Путін, якого в аеропорту зустрів президент Касим-Жомарт Токаєв.

В Настоящее время написали, що під час попереднього візиту Путіна до Астани у листопаді 2024 року активіст разом із Бауржаном Балташевим та Уалиханом Негметовим вийшов на акцію з прапорами Казахстану та України і тримав плакат із гаслом: «Ваша Високоповажність, пішов н***й з Казахстану!». Після цього всіх учасників оштрафували за дрібне хуліганство.

