Викрав мільярд рублів в Міноборони. У Росії заарештували засновника прокремлівського каналу Readovka

У Росії затримали засновника та колишнього головного редактора прокремлівського медіа Readovka Олексія Костильова. Про це повідомляє пропагандистська агенція РБК з посиланням на джерела.

Оновлено 18:35. Медиазона повідомила, що Костильова підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах. За даними слідства, він викрав мільярд рублів у Міністерства оборони РФ. Прокурор додав, що йдеться про кошти на постачання БпЛА.

Реклама

Справу порушили 19 вересня 2025 року проти невстановлених осіб. Вранці 25 лютого до Костильова прийшли з обшуком і затримали його.

Костильова звинувачують у шахрайстві (ч. 4 ст. 159 КК, до 10 років позбавлення волі). У п’ятницю, 27 лютого, йому оберуть запобіжний захід, слідство наполягає на арешті.

За словами співрозмовників РБК, затримання Костильова пов’язане з його проєктом з будівництва бази відпочинку Корсики-Руханські в селі Рухань Смоленської області РФ. Спочатку там планувалося створити етнографічний курорт.

Інше російське видання Русская жизнь повідомило, що 25 лютого його викликали на допит, після чого помістили в ізолятор.

Читайте також: У Москві помер колаборант та пропагандист Кирило Вишинський

Місяць тому в інтерв'ю журналісту Олегу Кашину Костильов заявив, що Readovka під його керівництвом отримувала від адміністрації очільника Кремля Володимира Путіна гроші на пропаганду, і зараз до нього є «претензії» з боку держави, які можуть призвести до тюремного ув’язнення.

Зараз він працює ведучим пропагандистського телеканала RT. Костильов заснував Readovka в 2014 році. Після вторгнення Росії в Україну видання активно підтримувало війну і набрало 2 мільйони підписників у Telegram. У серпні 2025 року воно перейшло під контроль близької до Кремля організації. Новим власником став Андрій Ткаченко.

ЗМІ писали, що причиною зміни власника були перевірки з боку прокуратури та Слідчого комітету щодо нецільового використання бюджетних коштів.

У жовтні 2024 року Костильов потрапив в аварію на квадроциклі в Смоленській області і перебував в комі у вкрай важкому стані.