У Білому домі спростували інформацію про заміну Віткоффа на переговорах з Росією

Пресслужба Білого дому заявила, що інформація Financial Times про можливу заміну спецпредставника Стіва Віткоффа й Джареда Кушнера на переговорах щодо України та Росії є недостовірною.

Про це речниця Анна Келлі написала у соцмережі X у середу, 9 вересня.

За її словами, видання опублікувало матеріал ще до заявленого дедлайну для коментаря, а потім стверджувало, що Білий дім відмовився від коментаря.

Реклама

«Уся ця історія — цілковита фейкова новина, приписана низькорівневим анонімним „джерелам“, які не мають жодного уявлення, про що говорять. Жодних із цих нібито розмов не відбувається. Спецпредставник Віткофф і Джаред Кушнер продовжують надзвичайно наполегливо працювати над мирною угодою, і президент повністю довіряє їм вести перемовини від імені Сполучених Штатів», — заявила Келлі.

Речниця додала, що, на її думку, Financial Times перетворилося на «лівацьке жовте видання», яке не зацікавлене в достовірній інформації.

Раніше FT повідомляло, що Білий дім розглядає можливість посилити роль директора ЦРУ Джона Реткліффа в переговорах з Росією та Україною за рахунок скорочення участі Віткоффа й Кушнера — нібито з метою вивести дипломатичний процес із глухого кута.

Переговори щодо закінченя війни Росії проти України — головне

6 вересня, під час спільної пресконференції зі спецпосланцями Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Києві, Зеленський заявив про готовність України повернутися до тристоронніх переговорів щодо завершення війни.

Уже 8 вересня президент розвинув цю тему — назвав можливими майданчиками для нової зустрічі у форматі Україна-Росія-США Об'єднані Арабські Емірати, Швейцарію або Туреччину.

Того ж дня стало відомо ще про одну заплановану зустріч: речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що вже узгоджена особиста зустріч Зеленського і Трампа, яка має відбутися у другій половині вересня.

Паралельно з цим сам Трамп після завершення візитів своїх посланців до Москви і Києва зателефонував диктатору Путіну — під час розмови він наполягав на якнайшвидшому завершенні війни, яку Росія розв’язала проти України.