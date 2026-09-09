У Білому домі спростували інформацію про заміну Віткоффа на переговорах з Росією

9 вересня, 20:40
Речниця Білого дому Анна Келлі прокоментувала інформацію про можливі кадрові зміни в переговорній команді США (Фото: Anna Moneymaker/Pool via REUTERS)

Речниця Білого дому Анна Келлі прокоментувала інформацію про можливі кадрові зміни в переговорній команді США (Фото: Anna Moneymaker/Pool via REUTERS)

Пресслужба Білого дому заявила, що інформація Financial Times про можливу заміну спецпредставника Стіва Віткоффа й Джареда Кушнера на переговорах щодо України та Росії є недостовірною.

Про це речниця Анна Келлі написала у соцмережі X у середу, 9 вересня.

За її словами, видання опублікувало матеріал ще до заявленого дедлайну для коментаря, а потім стверджувало, що Білий дім відмовився від коментаря.

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«Уся ця історія — цілковита фейкова новина, приписана низькорівневим анонімним „джерелам“, які не мають жодного уявлення, про що говорять. Жодних із цих нібито розмов не відбувається. Спецпредставник Віткофф і Джаред Кушнер продовжують надзвичайно наполегливо працювати над мирною угодою, і президент повністю довіряє їм вести перемовини від імені Сполучених Штатів», — заявила Келлі.

Речниця додала, що, на її думку, Financial Times перетворилося на «лівацьке жовте видання», яке не зацікавлене в достовірній інформації.

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Раніше FT повідомляло, що Білий дім розглядає можливість посилити роль директора ЦРУ Джона Реткліффа в переговорах з Росією та Україною за рахунок скорочення участі Віткоффа й Кушнера — нібито з метою вивести дипломатичний процес із глухого кута.

Переговори щодо закінченя війни Росії проти України — головне

6 вересня, під час спільної пресконференції зі спецпосланцями Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Києві, Зеленський заявив про готовність України повернутися до тристоронніх переговорів щодо завершення війни.

Уже 8 вересня президент розвинув цю тему — назвав можливими майданчиками для нової зустрічі у форматі Україна-Росія-США Об'єднані Арабські Емірати, Швейцарію або Туреччину.

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Того ж дня стало відомо ще про одну заплановану зустріч: речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що вже узгоджена особиста зустріч Зеленського і Трампа, яка має відбутися у другій половині вересня.

Паралельно з цим сам Трамп після завершення візитів своїх посланців до Москви і Києва зателефонував диктатору Путіну — під час розмови він наполягав на якнайшвидшому завершенні війни, яку Росія розв’язала проти України.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   США Білий дім Financial Times Стів Віткофф

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