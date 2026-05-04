Замахи на високопоставлених російських офіцерів у тилу призвели до конфлікту між представниками силових структур РФ . Про це пишуть Важные истории , посилаючись на звіт розвідки однієї з країн ЄС, який видання отримало від джерела.

Доповідь передали низці медіа: CNN, FT та російським Важным историям.

Згідно з документом, у грудні 2025 року на засіданні з питань безпеки посварилися начальник Генерального штабу Валерій Герасимов, директор ФСБ Олександр Бортніков і начальник Росгвардії Віктор Золотов. Їх довелося заспокоювати російському диктатору Володимиру Путіну.

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Герасимов, Бортніков та Золотов перекладали один на одного відповідальність за недоліки системи безпеки. Герасимов різко дорікнув спецслужбістам за нездатність передбачити замахи. Начальник Генштабу також поскаржився на брак людських ресурсів для фізичного захисту офіцерів у тилу. Бортніков, своєю чергою, виправдовувався, наголошуючи на неможливості системного попередження нападів. Він дорікнув міністру оборони РФ за відсутність у його відомстві спецпідрозділу, який би займався фізичним захистом вищих керівників — за прикладом інших силових структур.

Золотов також нагадав, що наявні в його розпорядженні ресурси не можуть виділятися на захист офіцерів міністерства оборони. Він також адресував Герасимову рекомендації щодо оперативної безпеки для офіцерського складу МО, чим викликав гнів начальника Генштабу.

Після такої перепалки Путін доручив Федеральній службі охорони охорону Герасимова та ще десяти високопоставлених офіцерів міністерства оборони.

6 лютого Москві невідомий намагався застрелити генерал-лейтенанта міноборони РФ Володимира Алексєєва. Він вижив, але перебував у реанімації у важкому стані.

Слідчий комітет РФ звинуватив у замаху українську Службу безпеки та заявив про затримання двох підозрюваних, які нібито визнали свою провину.

Україна спростувала причетність до замаху на російського генерал-лейтенанта, заявивши, що не має до цього жодного стосунку.

Командир 1-го корпусу Національної гвардії Азов Денис Прокопенко розповів, що у травні 2022 року саме Алексєєв був старшим представником російської сторони на переговорах у Маріуполі під час виходу гарнізону з території заводу Азовсталь.

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Видання The Washington Post писало, що до замаху на генерала може бути причетна Росія — зокрема через його роль у придушенні бунту Євгена Пригожина.