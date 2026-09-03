В Енгельсі стріляли в офіцера Повітряно-космічних сил РФ, який віддав наказ вдарити по Охматдиту у 2024 році

Під Саратовом скоїли замах на офіцера Повітряно-космічних сил РФ Миколу Варпаховича, командира 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії РФ. СБУ підозрює його в наказі завдати удару по дитячій лікарні Охматдит у Києві 8 липня 2024 року.

Про це у четвер, 3 вересня, пише Агентство. Новости.

За попередніми даними, нападник під'їхав до будинку окупанта на мотоциклі та відкрив вогонь. Стверджується, що Варпахович отримав поранення і був доставлений до лікарні, його стан наразі невідомий. Також постраждав водій генерала країни-агресора, який після нападу зміг сховатися та згодом викликав медиків.

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Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за фактом «замаху на вбивство» та «незаконного обігу зброї». Правоохоронці підтвердили, що пораненого генерала госпіталізували.

Варпахович родом із Рязані та раніше обіймав посаду заступника начальника 43-го Центру бойового застосування і перенавчання льотного складу. Щонайменше з 2024 року він живе в Саратовській області, а в документах як його адреса фігурують житло в Енгельсі та будинок у селищі Пробудження.

31 серпня СБУ повідомила Варпаховичу про підозру через російський ракетний удар по дитячій лікарні Охматдит у Києві 8 липня 2024 року. За даними української спецслужби, саме він як командир авіадивізії віддав наказ атакувати медзаклад.

Тоді внаслідок обстрілу загинули двоє дорослих, одна з них — молода лікарка зі Львова. Пошкоджено 24 відділення. Близько 100 маленьких пацієнтів лікарні евакуювали в інші заклади Києва та області.