Терорист КВІР планував убити Іванку Трамп, щоб помститися за вбивство Касема Сулеймані — NYP

У Туреччині затримали підозрюваного у підготовці замаху на Іванку Трамп (Фото: REUTERS / Youssef Boudlal)

Терорист, пов'язаний з іранським Корпусом вартових Ісламської революції, планував убивство Іванки Трамп — доньки президента США Дональда Трампа — як помсту за ліквідацію генерала Касема Сулеймані у 2020 році, повідомляє New York Post.

За даними видання, громадянин Іраку Мохаммад Бакер Саад Давуд Аль-Сааді мав намір вбити когось із родини Трампа у відповідь на ліквідацію американськими військовими командувача спецпідрозділу Кудс іранського КВІР Касема Сулеймані.

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Як стверджує таблоїд, 32-річний Аль-Сааді погрожував убити Іванку Трамп та навіть мав план її будинку у Флориді.

«Після того, як Касем був убитий, Аль-Сааді сказав: „Нам потрібно вбити Іванку, щоб спалити будинок Трампа так, як він спалив наш будинок“», — розповів NYP колишній заступник військового аташе Іраку у Вашингтоні Ентіфад Канбар.

Видання пише, що підозрюваний також опублікував у соцмережі X карту із позначенням маєтку Іванки Трамп та її чоловіка Джареда Кушнера у Флориді вартістю 24 мільйони доларів.

«Я кажу американцям: подивіться на цю фотографію і знайте, що ні ваші палаци, ні Секретна служба не захистять вас. Зараз ми спостерігаємо. Я сказав вам, що наша помста — це питання часу», — йшлося в дописі.

Аль-Сааді затримали в Туреччині 15 травня та екстрадували до США. Там його підозрюють у причетності до 18 нападів у США та Європі. Серед іншого, слідство вважає його причетним до нападів на двох євреїв у Лондоні та стрілянини біля консульства США в Торонто.

3 січня 2020 року американські ВПС завдали авіаудару по околицях аеропорту Багдада, столиці Іраку — ціллю були два автомобілі з представниками воєнізованих угруповань Ірану та Іраку.

Унаслідок ракетного обстрілу загинули щонайменше семеро людей. Серед них — 62-річний генерал Касем Сулеймані — визнаний у США терорист, фігурант чорного списку ООН, водночас національний герой Ірану, одна з найвпливовіших фігур країни і всього Близького Сходу тих років.