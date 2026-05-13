У РФ Держдума остаточно дозволила Путіну вводити армію в країни, де заарештовують і судять росіян

Згідно з новим законом, за рішенням диктатора Путіна російську армію можуть залучити до «виконання завдань із захисту російських громадян, заарештованих, утримуваних або підданих кримінальному чи іншому переслідуванню за рішеннями іноземних судів» (Фото: Sputnik/Pelagiya Tikhonova/Pool via REUTERS)

Держдума країни-агресора РФ ухвалила у другому і третьому читаннях закон, який дозволяє диктатору Володимиру Путіну вводити війська в іноземні держави — з формулюванням «для захисту прав громадян РФ».

На це 13 травня звернуло увагу видання Новая газета.

При цьому новий закон повністю суперечить міжнародному праву, а сама норма, ймовірно, залишиться «загрозливою», вважають опитані журналістами юристи.

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Згідно з документом, за рішенням диктатора Путіна російську армію можуть залучити до «виконання завдань із захисту російських громадян, заарештованих, утримуваних або підданих кримінальному чи іншому переслідуванню за рішеннями іноземних судів».

Як зазначає Новая газета, це стосується тих судів, у яких Росія не бере участі, а також тих, компетенція яких «не ґрунтується на міжнародному договорі з Росією або на резолюції Радбезу ООН».

«Під цю категорію, наприклад, підпадає Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. У 2023 році він видав ордери на арешт Володимира Путіна і дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової. У 2025 році Путін заборонив виконувати в Росії рішення подібних судів», — пише видання.

Як заявили Новій газеті юристи правозахисного проєкту Перший відділ, ухвалення такого закону «декларує намір і можливість здійснювати таке силове звільнення», але ця норма найімовірніше залишиться суто «загрозливою». У міжнародних нормах відсутня будь-яка база, яка хоча б теоретично дозволяла б такі дії, підсумували юристи.

У червні 2025 року голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль повідомив, що розвідка має «конкретні докази» того, що Росія планує напад на територію НАТО, тому що хоче перевірити ефективність 5 статті Північноатлантичного договору про колективну самооборону.

За його словами, Кремль більше не вірить у дотримання гарантій НАТО щодо взаємодопомоги, передбачених статтею 5, і може спробувати це перевірити.

У жовтні 2025 року наступник Каля на посаді глави BND Мартін Егер заявляв у Бундестазі, що російський диктатор Володимир Путін рішуче налаштований перевірити європейські кордони, що може будь-якої миті перерости в «гаряче протистояння».

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«Гібридні засоби, які Росія використовує для досягнення цієї мети, зараз повсюдні. Частота цих окремих інцидентів являє собою новий рівень конфронтації - конфронтацію, в якій Росія розглядає нас як супротивника і воюючу сторону», — сказав він.

У січні 2026 року голова Командування підтримки збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Геральд Функе заявив, що Росія може атакувати країни НАТО через два-три роки.

В інтерв'ю The Times він сказав, що готує Німеччину до можливого нападу РФ.

26 лютого польське видання Onet заявило, що глава МЗС країни Радослав Сікорський оцінив вартість оборони східного флангу НАТО, до якого також входить його країна, у разі нападу РФ.

У заяві, поданій до парламенту, Сікорський, зокрема, навів розрахунки, що в разі можливого нападу РФ захист країн східного флангу НАТО коштуватиме «щонайменше 1200 мільярдів євро (1,2 трлн євро) — майже стільки, скільки коштує шість років функціонування польської держави», підсумував він.

26 березня генеральний секретар НАТО Марк Рютте у своєму звіті за 2025 рік заявив — якщо Росія зважиться атакувати країни НАТО, однією з головних цілей буде енергетика (що вже було доведено війною РФ проти України.

21 квітня адмірал Роб Бауер, який до січня 2025 року очолював Військовий комітет НАТО і був головним військовим радником генерального секретаря Альянсу, в інтерв'ю NV висловив думку, що Росія може напасти на одну з країн Європи, тому що це вигідно Китаю.

«Я вірю в це (що Росія може напасти на одну з країн Європи — ред.), але це не пов’язано з Україною. Це пов’язано з Китаєм. Отже, сценарій, який дуже турбує НАТО, полягає в тому, що Китай налагоджує зв’язки з Росією, щоб атакувати Тайвань, тому що якби Росія напала на одну з країн Європи, якщо це станеться, то США доведеться обирати і воювати на двох фронтах. Один фронт — це Європа, а інший — в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Ось такий сценарій зараз розглядається і викликає занепокоєння у НАТО», — заявив він.