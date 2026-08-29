Армія країни-агресора Росії просить Кремль продовжити дедлайн захоплення всього Донбасу до 31 березня 2027 року замість 31 грудня 2026 року.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса під час спілкування з журналістами.

Він зазначив, що питання Донбасу є одним із ключових під час політичних переговорів.

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За його словами, російське політичне керівництво поставило перед окупантами завдання до кінця цього року встановити контроль над усією територією Донецької та Луганської областей у межах їхніх адміністративних кордонів.

Водночас військове керівництво РФ вважає такий дедлайн нереалістичним і просить продовжити термін виконання завдання до 31 березня.

«Моя суб'єктивна думка: навіть до 31 березня це нереалістична картина», — додав Паліса.

Заяви щодо Донбасу — останні новини

13 травня в The Financial Times писали, що високопоставлені російські військові командири переконали диктатора РФ Володимира Путіна, що армія країни-агресора зможе захопити весь Донбас до осені 2026 року, після чого Кремль може висунути Україні нові територіальні вимоги.

29 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вчергове перенесла встановлений для своїх військових термін захоплення Донбасу — тепер до 31 грудня 2026 року. За словами президента, від початку повномасштабної війни Кремль уже близько 15 разів змінював такі дедлайни, і якщо РФ не припинить бойові дії, цей термін знову доведеться переносити.

Зеленський неодноразово наголошував, що Україна не виведе свої війська з Донбасу. Окупантам знадобиться щонайменше ще два роки для повного захоплення Донецької області, за цей час вони втратять близько 800 тисяч солдатів, повідомляв президент.