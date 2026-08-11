«Не хвилююся через ракети та дрони». ЗРК Avenger захищає Трампа під час гри в гольф: ЗМІ показали фото

11 серпня, 09:26
Трампа охороняють ЗРК та засоби РЕБ, зʼясували журналісти (Фото: Dennis Schneidler-Imagn Images via Reuters)

Трампа охороняють ЗРК та засоби РЕБ, зʼясували журналісти (Фото: Dennis Schneidler-Imagn Images via Reuters)

Журналісти помітили на фото і відео, зроблених під час гри президента США Дональда Трампа в гольф, американські комплекси протиповітряної оборони ближньої дії Avenger. Як пише TWZ, останні такі кадри з’явилися 9 серпня, на фінальному раунді турніру LIV Golf Bedminster, що проходив на гольф-курорті Трампа в Нью-Джерсі.

На одній зі світлин Трамп тримає в руках клин, а на задньому плані за колючим дротом видно Avenger. Журналісти зазначають, що також є ще одне фото комплекса, але незрозуміло, чи це той самий. Крім цього, є й інші засоби захисту Трампа, яких не видно, зокрема системи радіоелектронної боротьби.

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10 серпня Білий дім підтвердив TWZ справжність цих фото.

https://twitter.com/PopularFront_/status/2086753167824257220?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2086753167824257220%7Ctwgr%5E0030a7284b8d8a2d65b2f6e761022fe01b8873ac%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.twz.com%2Fland%2Favenger-surface-to-air-missile-system-protected-trump-while-golfing

На відео нижче на задньому плані видно комплекс Avenger та радар протиповітряної оборони AN/MPQ-64 Sentinel.

https://twitter.com/MeidasTouch/status/2086866236613538294?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2086866236613538294%7Ctwgr%5E0030a7284b8d8a2d65b2f6e761022fe01b8873ac%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.twz.com%2Fland%2Favenger-surface-to-air-missile-system-protected-trump-while-golfing

10 серпня, коли Трамп перебував у Бедмінстері, винищувачі F-16 Fighting Falcon Північноамериканського командування повітряно-космічної оборони (NORAD) перехопили два літаки загальної авіації, які порушили повітряний простір, де діяла тимчасова заборона на польоти.

«Усі літаки загальної авіації були безпечно виведені з цієї території літаками NORAD», — повідомило командування у X.

1 серпня Білий дім опублікував відео, на якому Трамп розмовляє з військовими в Бедмінстері, де на задньому плані було видно Avenger.

«Я не хвилююся через ракети та дрони», — пожартував президент.

«Ми все контролюємо», — з усмішкою відповів полковник, вказуючи великим пальцем правої руки через плече на комплекс ППО ближньої дії SHORAD, встановлений на базі Humvee.

https://twitter.com/MargoMartin47/status/2083578489920184542?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2083578489920184542%7Ctwgr%5E0030a7284b8d8a2d65b2f6e761022fe01b8873ac%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.twz.com%2Fland%2Favenger-surface-to-air-missile-system-protected-trump-while-golfing

Комплекси Avenger, які запускають теплові зенітні ракети Stinger, є засобом швидкого реагування для точкової протиповітряної оборони, тому їхнє використання для захисту президента, який грає в гольф, «цілком логічне», пише TWZ. Також ці комплекси модернізували для боротьби з дронами. Як зазначають журналісти, поблизу Білого дому після терактів 11 вересня 2001 року встановили на даху ракетну турель Avenger, призначену для протиповітряної оборони.

Замахи на Трампа — головне

25 квітня Дональд Трамп, перша леді Меланія Трамп, а також віцепрезидент Джей Ді Венс були терміново евакуйовані з вечері Асоціації кореспондентів Білого дому у Вашингтоні після того, як озброєний чоловік спробував прорвати охорону.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного. Ним виявився 31-річний Коул Томас Аллен із Каліфорнії. Телеканал CNN із посиланням на два обізнані джерела написав, що підозрюваний у стрілянині працював учителем і розробником відеоігор у Південній Каліфорнії.

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Пізніше телеканал CBS News із посиланням на неназвані джерела повідомив, що американець, якого заарештували під час стрілянини, зізнався, що його мішенню були чиновники адміністрації Трампа.

У липні 2024 року Трамп був поранений під час замаху, коли виступав на мітингу для прихильників у Батлері, штат Пенсільванія, під час президентської виборчої кампанії. Куля зачепила його вухо, а кілька глядачів загинули.

15 вересня того ж року чоловіка з гвинтівкою схопили, коли він чекав біля поля для гольфу Трампа у Вест-Палм-Біч.

22 лютого 2026 року агенти Секретної служби США застрелили озброєного чоловіка після проникнення на охоронюваний периметр резиденції Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

Редактор: Вікторія Горьова

Теги:   США ППО ЗРК Дональд Трамп

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