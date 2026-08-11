«Не хвилююся через ракети та дрони». ЗРК Avenger захищає Трампа під час гри в гольф: ЗМІ показали фото

Журналісти помітили на фото і відео, зроблених під час гри президента США Дональда Трампа в гольф, американські комплекси протиповітряної оборони ближньої дії Avenger. Як пише TWZ , останні такі кадри з’явилися 9 серпня, на фінальному раунді турніру LIV Golf Bedminster, що проходив на гольф-курорті Трампа в Нью-Джерсі.

На одній зі світлин Трамп тримає в руках клин, а на задньому плані за колючим дротом видно Avenger. Журналісти зазначають, що також є ще одне фото комплекса, але незрозуміло, чи це той самий. Крім цього, є й інші засоби захисту Трампа, яких не видно, зокрема системи радіоелектронної боротьби.

Реклама

10 серпня Білий дім підтвердив TWZ справжність цих фото.

На відео нижче на задньому плані видно комплекс Avenger та радар протиповітряної оборони AN/MPQ-64 Sentinel.

10 серпня, коли Трамп перебував у Бедмінстері, винищувачі F-16 Fighting Falcon Північноамериканського командування повітряно-космічної оборони (NORAD) перехопили два літаки загальної авіації, які порушили повітряний простір, де діяла тимчасова заборона на польоти.

«Усі літаки загальної авіації були безпечно виведені з цієї території літаками NORAD», — повідомило командування у X.

1 серпня Білий дім опублікував відео, на якому Трамп розмовляє з військовими в Бедмінстері, де на задньому плані було видно Avenger.

«Я не хвилююся через ракети та дрони», — пожартував президент.

«Ми все контролюємо», — з усмішкою відповів полковник, вказуючи великим пальцем правої руки через плече на комплекс ППО ближньої дії SHORAD, встановлений на базі Humvee.

Комплекси Avenger, які запускають теплові зенітні ракети Stinger, є засобом швидкого реагування для точкової протиповітряної оборони, тому їхнє використання для захисту президента, який грає в гольф, «цілком логічне», пише TWZ. Також ці комплекси модернізували для боротьби з дронами. Як зазначають журналісти, поблизу Білого дому після терактів 11 вересня 2001 року встановили на даху ракетну турель Avenger, призначену для протиповітряної оборони.

Замахи на Трампа — головне

25 квітня Дональд Трамп, перша леді Меланія Трамп, а також віцепрезидент Джей Ді Венс були терміново евакуйовані з вечері Асоціації кореспондентів Білого дому у Вашингтоні після того, як озброєний чоловік спробував прорвати охорону.

Реклама:

Правоохоронці встановили особу підозрюваного. Ним виявився 31-річний Коул Томас Аллен із Каліфорнії. Телеканал CNN із посиланням на два обізнані джерела написав, що підозрюваний у стрілянині працював учителем і розробником відеоігор у Південній Каліфорнії.

Пізніше телеканал CBS News із посиланням на неназвані джерела повідомив, що американець, якого заарештували під час стрілянини, зізнався, що його мішенню були чиновники адміністрації Трампа.

У липні 2024 року Трамп був поранений під час замаху, коли виступав на мітингу для прихильників у Батлері, штат Пенсільванія, під час президентської виборчої кампанії. Куля зачепила його вухо, а кілька глядачів загинули.

15 вересня того ж року чоловіка з гвинтівкою схопили, коли він чекав біля поля для гольфу Трампа у Вест-Палм-Біч.

22 лютого 2026 року агенти Секретної служби США застрелили озброєного чоловіка після проникнення на охоронюваний периметр резиденції Дональда Трампа Мар-а-Лаго.