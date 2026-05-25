Російська військова техніка в Білорусі під час ядерних навчань, 21 травня (Фото: Міноборони Росії / Handout via REUTERS)

Україна не фіксує формування ударних угруповань на кордоні з Білоруссю , проте загроза на цьому напрямку залишається.

Про це повідомив спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він нагадав, що Білорусь від початку повномасштабного вторгнення допомагає Росії вести бойові дії проти України.

Реклама

«Потрібно розуміти, що незмінною залишається загроза, яка може йти з території Білорусі. Від самого початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Білорусь сприяє тому, щоб Росія вела бойові дії проти нашої держави — у 2022 році відкривала свій кордон, увесь цей час надає свою територію для проведення навчань, підготовки російських та навчання будь-яких ситуацій за цим напрямком та, насамперед, мати власні сильні оборонні позиції по всій протяжності кордону з Білоруссю», — сказав Демченко.

За його словами, наразі не фіксується нарощування угруповань у напрямку українського кордону, готових до здійснення вторгнення з території Білорусі.

Демченко зазначив, що Білорусь тримає «певні підрозділи» біля кордону з Україною, але «вони не нарощуються, у певні періоди ротуються, замінюються іншими, але ситуація залишається незмінною щодо їхнього перебування у напрямку нашого кордону».

«Якщо говорити про якісь ударні дії з нарощування підрозділів або армії Білорусі, або щоб Росія перекинула на територію Білорусі свої підрозділи, — цього, на щастя, не фіксується», — наголосив речник ДПСУ.

Демченко наголосив, що українська сторона відстежує ситуацію на території Білорусі, щоб не бути готовою в разі її зміни та вчасно відреагувати.

21 травня Служба безпеки і Сили оборони України заявили про запровадження посилених заходів безпеки в п’яти північних регіонах, що межують із країною-агресором Росією і Білоруссю.

15 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив СБУ підготувати план реагування на загрози з боку Білорусі. Зокрема, Зеленський сказав про посилення Чернігівсько-Київського напрямку.

Реклама:

12 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про плани точкової мобілізації окремих військових частин для «підготовки до можливих бойових дій». Водночас він стверджував, що Білорусь «налаштована на мир».