Білорусь не нарощує свої війська біля кордону України, але загроза залишається — Держприкордонслужба
Російська військова техніка в Білорусі під час ядерних навчань, 21 травня (Фото: Міноборони Росії / Handout via REUTERS)
Україна не фіксує формування ударних угруповань на кордоні з Білоруссю, проте загроза на цьому напрямку залишається.
Про це повідомив спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону Єдині новини.
Він нагадав, що Білорусь від початку повномасштабного вторгнення допомагає Росії вести бойові дії проти України.
«Потрібно розуміти, що незмінною залишається загроза, яка може йти з території Білорусі. Від самого початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Білорусь сприяє тому, щоб Росія вела бойові дії проти нашої держави — у 2022 році відкривала свій кордон, увесь цей час надає свою територію для проведення навчань, підготовки російських та навчання будь-яких ситуацій за цим напрямком та, насамперед, мати власні сильні оборонні позиції по всій протяжності кордону з Білоруссю», — сказав Демченко.
За його словами, наразі не фіксується нарощування угруповань у напрямку українського кордону, готових до здійснення вторгнення з території Білорусі.
Демченко зазначив, що Білорусь тримає «певні підрозділи» біля кордону з Україною, але «вони не нарощуються, у певні періоди ротуються, замінюються іншими, але ситуація залишається незмінною щодо їхнього перебування у напрямку нашого кордону».
«Якщо говорити про якісь ударні дії з нарощування підрозділів або армії Білорусі, або щоб Росія перекинула на територію Білорусі свої підрозділи, — цього, на щастя, не фіксується», — наголосив речник ДПСУ.
Демченко наголосив, що українська сторона відстежує ситуацію на території Білорусі, щоб не бути готовою в разі її зміни та вчасно відреагувати.
21 травня Служба безпеки і Сили оборони України заявили про запровадження посилених заходів безпеки в п’яти північних регіонах, що межують із країною-агресором Росією і Білоруссю.
15 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив СБУ підготувати план реагування на загрози з боку Білорусі. Зокрема, Зеленський сказав про посилення Чернігівсько-Київського напрямку.
12 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про плани точкової мобілізації окремих військових частин для «підготовки до можливих бойових дій». Водночас він стверджував, що Білорусь «налаштована на мир».