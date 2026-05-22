Командний центр НАТО під управлінням Великої Британії було розгорнуто на станції метро Charing Cross у Лондоні (Фото: скриншот із відео/Youtube/APT News)

Про це 22 травня повідомляє британська газета The Independent.

«Командний центр НАТО під управлінням Великої Британії було розгорнуто на станції метро Charing Cross — щоб перевірити свою здатність відбити російський напад, на тлі триваючої критики на адресу офіційного Лондона за відсутність боєготовності», — пише видання.

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За інформацією The Independent, офіцери сил НАТО зайняли лондонську станцію метро, щоб використати її як підземний штаб — і провели симуляцію операцій з нанесення «глибоких ударів» по Росії (у разі нападу російських військ на одну з країн-членів Альянсу). Навчання отримали назву Arrcade Strike.

Джерела в британському оборонному відомстві повідомили виданню, що у Великій Британії вистачить дронів лише на тиждень бойових дій за умови використання кількох сотень на день, що значно нижче від необхідної кількості.

«В Україні їхня кількість сягає тисяч на день за безперервного використання, на тлі постійних закликів генералів до європейської оборонної промисловості допомогти впоратися з цією стратегічною загрозою», — пише The Independent.

Прямо з платформи метро глава Сухопутного командування НАТО генерал Армії США Крістофер Донаг’ю виступив із відвертим попередженням Альянсу — зокрема, він заявив, що у НАТО «залишилося мало часу на підготовку до відбиття потенційного російського нападу».

«Готовність до виконання місії до 2030 року — це не гасло, це те, що ми повинні зробити. Традиційні форми мобілізації та пересування більше не є безсумнівною перевагою НАТО, і відсутність захисту в глибині буде використано проти нас», — сказав він.

У схожому ключі виступив і командувач британського Корпусу швидкого реагування союзників (ARRC) генерал-лейтенант Майк Елвісс.

«У цьому і в усіх сценаріях, до яких ми готуємося, у Росії є дві вирішальні переваги. По-перше, вони можуть зосередити бойову міць у точці атаки, тоді як ми зобов’язані захищатися скрізь і завжди. (…) Сьогоднішнє розгортання — це репетиція місії. Ми відпрацьовуємо це не просто для того, щоб добре це робити, а тому, що противник спостерігає, і ми хочемо, щоб він знав, що ми готові до виклику», — сказав він.

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Як зазначає The Independent, навчання Arrcade Strike відбулися того самого тижня, на якому диктатор РФ Володимир Путін проводив свої власні військові навчання в Білорусі — зокрема ядерні на суходолі та в повітрі.

Як пише видання, наразі путінські далекобійні можливості зростають — і тільки Україна може змагатися з Росією в плані використання дронів у сучасній війні. Саме тому розгортання військового штабу в метро Лондона перевіряє здатність командної структури Альянсу виживати та імпровізувати.

«Дрони розширили поле бою як у горизонтальному, так і у вертикальному вимірі. Недорогі безпілотні літальні апарати та одноразові ударні дрони тепер надають кожному командиру безпрецедентні можливості в галузі розвідки та застосування високоточної зброї», — підсумував генерал Донаг’ю.

У червні 2025 року голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль повідомив, що розвідка має «конкретні докази» того, що Росія планує напад на територію НАТО, тому що хоче перевірити ефективність 5 статті Північноатлантичного договору про колективну самооборону.

За його словами, Кремль більше не вірить у дотримання гарантій НАТО щодо взаємодопомоги, передбачених статтею 5, і може спробувати це перевірити.

У жовтні 2025 року наступник Каля на посаді глави BND Мартін Егер заявляв у Бундестазі, що російський диктатор Володимир Путін рішуче налаштований перевірити європейські кордони, що може будь-якої миті перерости в «гаряче протистояння».

«Гібридні засоби, які Росія використовує для досягнення цієї мети, зараз повсюдні. Частота цих окремих інцидентів являє собою новий рівень конфронтації - конфронтацію, в якій Росія розглядає нас як супротивника і воюючу сторону», — сказав він.

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У січні 2026 року голова Командування підтримки збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Геральд Функе заявив, що Росія може атакувати країни НАТО через два-три роки.

В інтерв'ю The Times він сказав, що готує Німеччину до можливого нападу РФ.

26 лютого польське видання Onet заявило, що глава МЗС країни Радослав Сікорський оцінив вартість оборони східного флангу НАТО, до якого також входить його країна, у разі нападу РФ.

У заяві, поданій до парламенту, Сікорський, зокрема, навів розрахунки, що в разі можливого нападу РФ захист країн східного флангу НАТО коштуватиме «щонайменше 1200 мільярдів євро (1,2 трлн євро) — майже стільки, скільки коштує шість років функціонування польської держави», підсумував він.

26 березня генеральний секретар НАТО Марк Рютте у своєму звіті за 2025 рік заявив — якщо Росія зважиться атакувати країни НАТО, однією з головних цілей буде енергетика (що вже було доведено війною РФ проти України.

14 квітня Держдума Росії дозволила диктатору Володимиру Путіну вводити війська в іноземні держави — з формулюванням «для захисту прав громадян РФ» (зокрема на випадок їхнього арешту та суду над ними).

15 травня генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бройер заявив, що Росія може бути готовою до нападу на територію НАТО вже 2029 року, однак це може статися і раніше.

«Різні індикатори — переозброєння, нарощування особового складу, економічний і політичний розвиток — сходяться в одній точці: 2029 рік. Чи може це статися раніше? Так», — заявив військовий чиновник.