Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський під час візиту в Київ, 12 вересня 2025 року (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оцінив вартість оборони східного флангу НАТО , до якого також входить його країна, у разі нападу РФ. Про це Сікорський заявить у четвер, 26 лютого, під час виступу у Сеймі, дізнався Onet .

У заяві, поданій до Комітету у закордонних справах, Сікорський навів розрахунки, що у разі можливого нападу РФ захист країн східного флангу НАТО коштуватиме «щонайменше 1200 мільярдів євро (1,2 трлн євро) — майже стільки, скільки коштує шість років функціонування польської держави».

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Крім цього, під час виступу польський дипломат заявить, що «якщо Україна програє, загроза з боку Росії не зменшиться, а зросте».

Він також планує заявити, що Росія, попри власні пропагандистські твердження, не здобуває перемоги у війні проти України. У своєму виступі Сікорський наголосить, що РФ втратила можливість для демократичного розвитку та модернізації. Як аргументи він наведе дані про близько 1,2 мільйона російських військових, як загинули або були поранені на фронті, втрату російським бізнесом доступу до західних ринків унаслідок санкцій, а також суттєве зростання оборонних витрат.

Зокрема, дипломат зазначить, що фінансування військової сфери нині сягає до 40% державного бюджету Росії.

У грудні 2024 року фінське видання Iltalehti писало, що в НАТО вважають, що Росія відпрацьовувала напад на Фінляндію і країни Балтії, зокрема Естонію, а також Норвегію, і не відмовилася від планів його здійснити.

У червні 2025 року голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль повідомив, що розвідка має «конкретні докази» того, що Росія планує напад на територію НАТО, бо хоче перевірити ефективність 5 статті Північноатлантичного договору про колективну самооборону.

За його словами, Кремль більше не вірить у дотримання гарантій НАТО щодо взаємодопомоги, передбачених статтею 5, і може спробувати це перевірити.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що російський диктатор Володимир Путін може напасти на країну НАТО протягом п’яти років, «щоб перевірити Альянс».

У січні 2026 року голова Командування підтримки збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Геральд Функе заявив, що Росія може атакувати країни НАТО через два-три роки.

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В інтерв'ю The Times він сказав, що готує Німеччину до можливого нападу РФ.