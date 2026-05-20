П’ять досвідчених італійських дайверів загинули під час дослідження глибоководних печер на Мальдівах. CNN у своєму матеріалі в середу, 20 травня, розповідає про можливі причини трагедії та складнощі пошукової операції.

The New York Times називає те, що сталося, однією з найстрашніших катастроф у сфері дайвінгу в новітній історії Мальдів.

Уранці в четвер, 14 травня, група, до якої входили викладач Джанлука Бенедетті, доцентка кафедри екології Генуезького університету Моніка Монтефальконе, її донька Джорджія Соммакал, морський біолог Федеріко Гуальт'єрі та дослідниця Мюріель Одденіно, вирушила досліджувати печери біля атола Вааву, приблизно за годину їзди на швидкісному катері на південь від столиці Мальдів Мале. У цей час море було неспокійним, а вітер посилювався. Дайвери вирушили в мережу печер, яка починається на глибині близько 47 метрів і закінчується на глибині близько 70 метрів у найнижчій точці. Жоден із них не повернувся на поверхню.

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Мюріель Одденіно, Федеріко Гуалтьєрі, Моніка Монтефальконе, Джалунка Бенедетті та Джорджія Соммакал / Фото: CNN via University of Genoa/Facebook, Albatros Top Boat/Instagram

Тіла виявили після багатоденних пошуків, під час яких загинула шоста людина — місцевий військовий водолаз, сержант Мохамед Махуді.

За словами місцевої влади, група мала дозвіл на занурення на глибину понад 30 метрів для рекреаційного дайвінгу. Невідомо, чи заглибилися дайвери далі, ніж планувалося, і чи було у них обладнання для такої небезпечної експедиції. Морський дослідницький центр Мальдівських островів перед трагедією схвалив заявку Монтефальконе, Гуальтьєрі та Одденіно на вивчення м’яких коралів поблизу атола Вааву. Ще двоє дайверів із групи не були вказані в заявці.

За словами прессекретаря уряду Мальдівських островів Мохамеда Хуссейна Шаріфа, влада не знала, що група займатиметься печерним дайвінгом, інакше залучила б берегову охорону або інших фахівців для допомоги із зануренням.

Моніка Монтефальконе була захисницею довкілля і багато років займалася морськими дослідженнями на Мальдівах. Її чоловік Карло Соммакал сказав La Repubblica, що Монтефальконе була «однією з найкращих водолазок на землі» і здійснила близько 5000 занурень.

За словами Соммакала, його дружина б ніколи не наразила на небезпеку життя інших, і «внизу мало щось статися».

Дайвери вирушили в печери з 36-метрової яхти Duke of York, яка пропонує невеликим групам пасажирів індивідуальні круїзи. Близько 13:30 у четвер хтось на борту судна подав сигнал лиха. Водолази перебували під водою близько двох годин і не піднялися на поверхню. Першим відгукнулося інше дайверське судно. Приблизно за пів години водолази з цього судна виявили тіло Бенедетті біля входу в печеру. Берегова охорона Мальдів почала пошуки чотирьох інших дайверів, припускаючи, що вони перебувають усередині печери. Їхні тіла виявили в понеділок у третьому залі печери.

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Фінський дайвер готується до операції з пошуку загиблих учасників експедиції в печери / Фото: Maldives President’s Office/ Handout via REUTERS

Операція з пошуку тіл загиблих дайверів / Фото: Maldives President’s Office/ Handout via REUTERS

До операції залучили місцевих експертів, трьох фінських дайверів із міжнародної групи з безпеки підводного плавання та спеціалізоване обладнання, надане Великою Британією та Австралією. Пошуки були надзвичайно складними через непередбачувані сильні течії, вузькі проходи в печерах і непроглядну темряву. Пошукову операцію призупинили на добу після смерті в лікарні старшого військового водолаза Махуді. Влада вважає, що він помер від декомпресійної хвороби, що виникає, коли дайвери надто швидко піднімаються на поверхню.

CNN зазначає, що, на відміну від інших популярних місць для дайвінгу, Мальдіви не славляться печерним дайвінгом. Печера, яку досліджували дайвери, може бути єдиною у своєму роді в цьому районі.

«Однією з небезпек глибоководного занурення є газовий наркоз — анестезуючий ефект, який відчувають аквалангісти, вдихаючи стиснений газ на глибині. Для запобігання цьому стану дайвери часто використовують спеціальні дихальні суміші, як-от азот і кисень», — ідеться в матеріалі.

Інструктор із дайвінгу Британської ради з порятунку в печерах Джон Волантен припустив, що італійські водолази могли заплутатися, перебуваючи глибоко в печері. За його словами, стан наркозу може викликати паніку і знизити ймовірність того, що людина знайде вихід.

На час розслідування причин загибелі групи влада Мальдів призупинила дію ліцензії яхти. Шаріф заявив, що судно не мало ліцензії на навчання дайвінгу. Оператор судна заявив агентству Reuters, що яхта мала дозвіл на занурення на глибину до 30 метрів, і дайверів поінформували про цей ліміт.

The Guardian зазначає, що глибини понад 40 метрів вважаються технічним дайвінгом, що вимагає спеціальної підготовки та обладнання, а гранична глибина для рекреаційного дайвінгу становить 30 метрів.

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NYT пише, що у двох із загиблих дайверів були камери, і всі п’ятеро мали дайв-комп'ютери, які реєструють дані, що може допомогти відновити картину трагедії.