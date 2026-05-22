Угорщина знову вводить заборону на імпорт понад 20 категорій українських сільгосптоварів

Петер Мадяр підтвердив, що Угорщина вводить заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

Уряд Угорщини відкликає намір країни вийти з Міжнародного кримінального суду і знову вводить заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України .

Про це заявив новий прем'єр-міністр країни Петер Мадяр у п’ятницю, 22 травня, в X.

Як повідомляє видання Euractiv, раніше новий уряд Угорщини помилково дозволив закінчитися терміну дії заборони на імпорт українських сільгосптоварів.

Реклама:

«Порушуючи законодавство ЄС, Угорщина, Польща та Словаччина запровадили у 2023 році односторонні торговельні обмеження на низку українських товарів і зберігали їх, попри неодноразові попередження з боку Єврокомісії», — нагадують журналісти.

Реклама

Односторонню заборону Угорщини було запроваджено в рамках низки «надзвичайних законів» попереднього уряду Віктора Орбана, термін дії яких закінчився 14 травня. Новий склад парламенту на чолі з представниками партії Тиса повинен був переглянути близько 1000 указів, щоб запобігти їхній втраті чинності — і заборона на імпорт таких українських товарів була «випадково не врахована», пише видання.

«Санкції було скасовано через законодавчу помилку», — повідомив співрозмовник Euractiv в уряді. За його словами, кабінет Мадяра вжив «термінових заходів» для якнайшвидшого відновлення заборони на експорт українських аграрних товарів.

Як пише Euractiv, угорська заборона охоплює близько 20 категорій українських сільгосппродуктів, включно з яловичиною, свининою, птицею, яйцями, насінням соняшнику, кукурудзою, пшеницею, ячменем, борошном і рапсовою олією. За словами міністра сільського господарства Угорщини Сабольча Бона, мед, імовірно, також буде включено до остаточного списку заборонених товарів.

«Хоча ці заборони порушують законодавство ЄС — торговельна політика перебуває у виключній компетенції Брюсселя — Європейська комісія поки що утримується від вжиття юридичних заходів проти Угорщини», — підсумувало видання.

Реклама:

У квітні 2023 року Угорщина заборонила експорт 25 категорій українських сільгосппродуктів, але заявила, що дозволить їхній транзит через свою територію. Заборона стосувалася зернових, олійних культур, борошна, олії та деяких м’ясних продуктів.

У жовтні 2025 року стало відомо, що Угорщина збереже заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції після набрання чинності 29 жовтня оновленою торговельною угодою між Україною та Європейським союзом.

14 жовтня 2025-го Україна та Європейський Союз ухвалили рішення про скасування частини тарифів і збільшення квот на експорт української аграрної продукції до ЄС. При цьому оновлена торговельна угода між Україною та Європейським Союзом набула чинності 29 жовтня.