Комбат Береза пояснив, чому «стадо баранів на болотах» не піднімає бунти

«Нам треба насамперед дивитися, чому це стадо баранів на московських територіях, на болотах, не піднімає бунти, не йде, не стукає каструлями і не вимагає від облізлого (російського диктатора Володимира Путіна — Ред.) повернути своїх чоловіків. Навпаки — вони з гордістю йдуть», — сказав Береза в ефірі Radio NV.

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Він пояснив це тим, що для росіян найбільшу вагу мають гроші, які російська влада виплачує військовим та їхнім родичам.

«Оці в голубих сукенках, з накинутими піджачками, які належали їхнім вбитим чоловікам (в Читі на параді Перемоги пройшла колона жінок — дружин та матерів учасників війни проти України — Ред.) говорять про те, що там йшли мільйонерші, яким заплатили і від яких відкупилися. І це зараз надпопулярна ідея в московитів. І як би ми не говорили і не закликали до реальності, до людяності, до совісті, до всього іншого, гроші - понад усе у московитів. І це повинні зрозуміти наші європейські колеги насамперед. Ми повинні засудити злочинців за гроші», — наголосив комбат.

За словами Берези, доки Путін платить за кожного загиблого, знайдеться «необхідна кількість тих, хто прийде нас вбивати».

За даними розслідування Медиазоны, Медузы та Російської служби ВВС, загальна кількість загиблих російських військових від початку повномасштабного вторгнення в Україну і до кінця 2025 року становить 352 тис. осіб.

За даними Генштабу Збройних сил України, втрати Росії вбитими і пораненими станом на 11 травня 2026 року становлять 1 342 030 військових.