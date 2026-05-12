Комбат Береза пояснив, чому «стадо баранів на болотах» не піднімає бунти

12 травня, 00:24
Російські силовики та діти у центрі Москви, 9 травня 2026 року (Фото: REUTERS/Yulia Morozova)

Російські силовики та діти у центрі Москви, 9 травня 2026 року (Фото: REUTERS/Yulia Morozova)

Комбат батальйону Дніпро-1, полковник Юрій Береза в інтерв’ю Radio NV пояснив, чому росіяни досі не піднімають бунти.

«Нам треба насамперед дивитися, чому це стадо баранів на московських територіях, на болотах, не піднімає бунти, не йде, не стукає каструлями і не вимагає від облізлого (російського диктатора Володимира Путіна — Ред.) повернути своїх чоловіків. Навпаки — вони з гордістю йдуть», — сказав Береза в ефірі Radio NV.

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Він пояснив це тим, що для росіян найбільшу вагу мають гроші, які російська влада виплачує військовим та їхнім родичам.

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«Оці в голубих сукенках, з накинутими піджачками, які належали їхнім вбитим чоловікам (в Читі на параді Перемоги пройшла колона жінок — дружин та матерів учасників війни проти України — Ред.) говорять про те, що там йшли мільйонерші, яким заплатили і від яких відкупилися. І це зараз надпопулярна ідея в московитів. І як би ми не говорили і не закликали до реальності, до людяності, до совісті, до всього іншого, гроші - понад усе у московитів. І це повинні зрозуміти наші європейські колеги насамперед. Ми повинні засудити злочинців за гроші», — наголосив комбат.

За словами Берези, доки Путін платить за кожного загиблого, знайдеться «необхідна кількість тих, хто прийде нас вбивати».

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За даними розслідування Медиазоны, Медузы та Російської служби ВВС, загальна кількість загиблих російських військових від початку повномасштабного вторгнення в Україну і до кінця 2025 року становить 352 тис. осіб.

За даними Генштабу Збройних сил України, втрати Росії вбитими і пораненими станом на 11 травня 2026 року становлять 1 342 030 військових.

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   Війна Росії проти України Росіяни російські втрати Юрій Береза Радіо NV

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