«Єдина імперія, яка не розкаялась». Андрухович наголосив, що російська культура залишилась у старому світі

«Я вважаю їхньою (росіян — ред.) абсолютно слабкою стороною це те, що називається арогантність, зверхність. Жодна інша з цих світових глобальних культур [такого не має]. Хоча тут ще питання, чи російська є глобальною, але після того як розселилися радянські люди по всіх континентах, я думаю, вже можна говорити, що вона теж серед глобальних. У будь-якому разі, носії іспаномовної культури, англомовної, вони пройшли через певну школу прощання з імперіями і внутрішньою деколонізацією. Вони відкинули геть колонізаторське мислення. А Росія — це єдина імперія з усіх, яка ніколи не розкаялась у тому, що вона була імперією», — сказав Андрухович під час цієї розмови.

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Він наголосив, що Росія ні в кого ніколи не просила вибачення і завжди у її власній системі була права та вела «справедливі» війни.

«Вона завжди була добром проти зла. І я це бачу як їхню слабкість. Вони залишились у старому світі, там, де були французи часів Наполеона тощо. В тих часах, у тій історичній ситуації, коли вважалося доблестю знищувати інших, завойовувати їхні території, ґвалтувати їхніх жінок. Вони все ще там, як ми бачимо за кожним їхнім рухом у цій війні. Тому, на мій погляд, вони репрезентують минуле. На мій погляд, це слабкість. Репрезентувати минуле — це приректи себе на історичну поразку, от так я думаю», — пояснив письменник.