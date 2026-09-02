Естонський парламент обрав нову президентку — нею стала канцлерка юстиції Юлле Мадізе

2 вересня, 15:34
Канцлерку юстиції Юлле Мадізе обрали новою президенткою Естонії (Фото: REUTERS/Ints Kalnins)

Канцлерку юстиції Юлле Мадізе обрали новою президенткою Естонії (Фото: REUTERS/Ints Kalnins)

Естонський парламент (Рійгікогу) обрав канцлерку юстиції Юлле Мадізе новою президенткою країни.

Про це повідомляє естонський мовник ERR у середу, 2 вересня.

На таємному голосуванні в середу, 2 вересня, Мадізе набрала 71 голос депутатів зі 101. Сім депутатів не проголосували, ще 12 були відсутні на засіданні. Для обрання президентом необхідна підтримка щонайменше двох третин складу Рійгікогу — 68 депутатів.

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51-річна Мадізе до обрання працювала в Міністерстві юстиції, у Конституційній комісії Рійгікогу, головною контролеркою в Державній контрольній службі, юридичною радницею президента, а з 2015 року обіймала посаду канцлерки юстиції — наприкінці 2021 року її переобрали на цю посаду на другий термін.

Кандидатуру Мадізе висунули 75 депутатів — відповідні документи до Виборчої комісії передали представники Партії реформ, Естонії 200, Isamaa (Вітчизни) та соціал-демократів, а також позафракційні депутати.

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Мадізе офіційно вступить на посаду президента 12 жовтня, склавши присягу в парламенті.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   Естонія Президент

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