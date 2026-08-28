«Ремонту не підлягає». В Мережі опублікували ймовірні супутникові фото Ту-95МС, ураженого в російському Енгельсі

28 серпня, 14:09
Бомбардувальник Ту-95МС (Фото: Міноборони РФ)

Бомбардувальник Ту-95МС (Фото: Міноборони РФ)

В Мережі показали ймовірні супутникові знімки російського бомбардувальника ТУ-95МС, ураженого на аеродромі Енгельс-2 у ніч проти 28 серпня. 

Відповідне фото опублікував український Telegram-канал Exilenova+.

«Уражений стратегічний бомбардувальник ТУ-95МС на аеродромі Енгельс-2 сьогодні вночі», — йдеться в описі до знімка.

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Exilenova+ / Telegram
Фото: Exilenova+ / Telegram

Як зазначили у Telegram-каналі Стратегічна авіація, удар прийшовся по борту Ту-95МС, який використовується для тренувальних польотів, а саме по крилу літака.

Стратегічна авіація / Telegram
Фото: Стратегічна авіація / Telegram

«Ремонту літак не підлягає», — йдеться в описі до фото.

Раніше 28 серпня моніторингові канали повідомляли, що безпілотники атакували російське місто Енгельс Саратовської області, а також авіабазу Енгельс-2.

Згодом України Володимир Зеленський повідомив, що військові Альфи Служби безпеки України (СБУ) уразили у російському місті Енгельс Саратовської області літак-ракетоносій ТУ-95МC.

Саме такі літаки завдають ударів по Україні, наголошував Зеленський.

NV
Інфографіка: NV

Це вже другий стратегічний бомбардувальник, уражений СБУ за останні місяці. Під час атаки 17 липня критичних пошкоджень зазнав інший Ту-95МС — у нього повністю відірвана хвостова частина, наголосили у СБУ.

Редактор: Кулакова Ксенія

Теги:   Літаки Ту-95 Війна Росії проти України Саратовська область Енгельс

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