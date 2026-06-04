Компенсації за зброю для України: ЄС не підтверджує зняття Угорщиною вето з €6,6 млрд Європейського фонду миру

Європейська комісія не підтвердила розблокування Будапештом компенсації за зброю для України (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

Єврокомісія станом на зараз не може підтвердити інформацію про офіційне розблокування Угорщиною €6,6 млрд з Європейського фонду миру, які призначені на військову підтримку України.

Про це заявила речниця виконавчого органу ЄС Аніта Гіппер у четвер, 4 червня, передає видання Європейська правда.

«На цей момент я не можу це підтвердити, оскільки ми ведемо багато дискусій щодо Європейського фонду миру, і вони наразі тривають. Точне використання заблокованих коштів все ще обговорюється з державами-членами», — сказала вона.

Реклама

Гіппер зазначила, що «попри блокаду, держави-члени продовжують надавати військову підтримку Україні».

За словами речниці, висока представниця Європейського Союзу у закордонних справах Кая Каллас перебуває у постійному контакті з державами-членами, щоб заохотити їх збільшити постачання боєприпасів та підтримку України.

Читайте також: Сибіга заявив про нову сторінку у відносинах з Угорщиною та підтримку Кіпру щодо євроінтеграції

«Дискусії тривають, тож це дипломатична розмова, без подальших коментарів на цьому етапі», — підсумувала Гіппер.

1 червня стало відомо, що новий уряд Угорщини на чолі з Петером Мадяром зняв вето на виплату компенсацій країнам ЄС за зброю, яку вони передають Україні.