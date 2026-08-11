У Роттердамі провели ексгумацію останків полковника Євгена Коновальця: його прах повернуть в Україну

На кладовищі Кросвейк (Нідерланди) провели ексгумацію останків полковника армії УНР, командира Січових Стрільців та засновника і першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця.

Про це у вівторок, 11 серпня, повідомили в Офісі президента.

Прах Коновальця повернуть в Україну та перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві.

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Як зазначили в ОП, у церемонії ексгумації взяли участь: заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, посол України в Нідерландах Андрій Костін, голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров, представники української громади Нідерландів і Пласту, Української стрілецької громади Канади та Українського національного об'єднання Канади, а також духовенство Української греко-католицької церкви.

Організаційні питання, за дорученням президента України Володимира Зеленського, вирішували глава ОП Кирило Буданов, Андрій Сибіга, Олександр Алфьоров та їхні команди.

Довідка. Євген Коновалець — полковник армії Української Народної Республіки, командир Січових Стрільців, член Стрілецької Ради, командувач Української військової організації, голова Проводу українських націоналістів, перший голова Організації українських націоналістів, один з ідеологів українського націоналізму.

Коновалець був убитий 23 травня 1938 року радянським диверсантом Павлом Судоплатовим і похований на цвинтарі Кросвейк у місті Роттердам (Нідерланди). Могила Коновальця залишалася в Роттердамі і мала статус тимчасової — оскільки вважалося, що в майбутньому він має бути похований у межах України.

19 травня Зеленський заявляв, що влада продовжує роботу з перепоховання відомих українських політичних і військових діячів — зокрема, готуються рішення щодо полковника Євгена Коновальця та багатьох інших.

25 травня останки другого очільника ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі у Київській області.