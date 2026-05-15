Фатімська таємниця. «Божественні видіння», що передбачили розпад СРСР — BBC 15 травня, 22:41 Із трьох дітей, які, як стверджували, мали видіння, двоє померли під час спалаху іспанського грипу кілька років потому (Фото: Getty Images)

У травні 1917 року троє португальських дітей заявили, що побачили явлення Діви Марії на луці. Отримані ними пророцтва підживлювали антикомуністичні настрої в часи холодної війни - але одне з них зберігалося в таємниці. У 1992 році свідок розповів ВВС про "дива", пише Фіона Макдональд, BBC Culture.

NV публікує матеріал у межах інформаційної співпраці.

13 травня 1917 року 10‑річна Лусія душ Сантуш та її молодші двоюрідні родичі Франсішку й Жасінта Марта пасли овець у полі у Фатімі, Португалія, коли, за їхніми словами, побачили сяючу постать на дубі. Вони казали, що це була Діва Марія, яка повідомила їм, що вони мають повертатися в той самий час 13‑го числа щомісяця протягом наступних п’яти місяців.

Діти також стверджували, що отримали три одкровення. Два з них оприлюднили, але одне — так зване «третя фатімська таємниця» — було записане й зберігалося в таємниці у Ватикані до настання нового тисячоліття. Спекуляції навколо таємниці допомогли підживити феномен Фатіми — феномен, що перетворив сільську святиню на несподіваний символ холодної війни.

Стверджувалося, що на завершальній появі видіння 13 жовтня були присутні тисячі паломників. Те, що вони, за їхніми словами, побачили, стало відомим як Чудо Сонця.

«Усе, що я бачив, — це планети в небі багатьох кольорів. Це було диво», — розповів один зі свідків, Франсішку Феррейра Роза, у програмі BBC Newsnight у 1992 році.

«Потім здавалося, що з неба падає дощ із квітів. Це було як снігопад. А потім Сонце почало обертатися все швидше і швидше, мов вогняне колесо. Це тривало приблизно пів хвилини. Наприкінці воно оберталося дуже швидко», — додав він.

Ті, хто був там того дня, казали, що вилікували серйозні хвороби, а сліпим повернувся зір. Згідно з книгою Френсіса Джонстона Fatima: the Great Sign (1980), португальська антирелігійна газета O Século («Століття») опублікувала тоді репортаж із заголовком «Жахлива подія! Як Сонце танцювало опівдні в небі над Фатімою». Автор писав, що там зібралося щонайменше 50 000 людей.

Чи було це дивом, чи масовою галюцинацією — або метеорологічним явищем — залишається предметом дискусій. Але це мало глибокий вплив на деяких із присутніх.

Найпопулярніше

Реклама:

«Усі знають, що я й так мав віру. Але після цього я почав вірити ще сильніше, — розповів Роза ВВС у 1992 році. — Я не боявся, але багато людей, коли побачили, як Сонце так обертається, злякалися. Коли трапляється щось подібне, ви повинні повірити й мати віру».

Перші два пророцтва

Із трьох дітей, які, як стверджували, мали видіння, двоє померли під час спалаху іспанського грипу кілька років потому — тож Лусія залишилася єдиною носійкою послань і пророцтв.

Якщо перша «таємниця» пропонувала видіння Пекла, яке, як казали, пророкувало Другу світову війну, то друге видіння — дане дітям безпосередньо перед Жовтневою революцією — стверджувало, що якщо молитви будуть звернені до Діви, Росія зрештою буде врятована від комунізму.

Спершу непевний через стрімке зростання популярності «Фатімської таємниці», Ватикан офіційно санкціонував фатімські пророцтва лише в 1930 році.

За ультраконсервативної диктатури Антоніу ді Олівейри Салазара в Португалії це селище стало однією з найпопулярніших святинь Діви Марії в католицизмі XX століття. Паломники й досі приїжджають туди тисячами.

Віряни часто повзуть на колінах мармуровою доріжкою — Via Penitencial — до Каплиці Явлень, де, як стверджується, сталося п’ять із шести явлень Діви Марії.

Але в наступні роки після дитячих видінь «Фатіма» набула й іншого типу прихильників. Завдяки передбаченню поширення, а згодом і краху комунізму в Росії, пророцтва набули політичного виміру. Під час холодної війни Фатіма стала ідеологічною святинею для антикомуністів.

У розмові з ВВС у 1992 році, через рік після розпаду Радянського Союзу, теолог Майкл Волш сказав: «Справжня проблема з Фатімою — це послання про Матір Божу, яке розвинулося в 1920‑х, про антикомунізм „Фатіми“… воно стало майже роз'єднувальною силою в Церкві».

Реклама:

Папа Іван Павло ІІ став палким прихильником Фатіми після замаху в 1981 році / Фото: Getty Images

Антикомуністичні асоціації «Фатіми» посилилися, коли уроджений у Польщі Папа Іван Павло ІІ став її палким прихильником у 1981 році, після події, що сталася 13 травня — у річницю першого явлення.

Перебуваючи у своєму «папамобілі» на площі Святого Петра у Ватикані, він був двічі поранений пострілами з близької відстані. Попри арешт стрільця, існували теорії, що за замахом стояли інші сили. Папа стверджував у своїх мемуарах 2005 року, що «цим керував хтось інший». Чи міг це бути хтось у СРСР?

Радянське керівництво розглядало Папу як загрозу: директива Комуністичної партії 1979 року застерігала, що Папа є їхнім «ворогом» через його підтримку польського руху «Солідарність».

Документи, отримані у 2005 році з колишніх східнонімецьких розвідувальних служб, свідчили, що радянська військова розвідка ініціювала змову з метою його вбивства — твердження, яке росіяни заперечили.

Таємниця в запечатаному конверті

Через дату замаху Папа приписував своє одужання Матері Божій Фатімській — що принесло ще більше антикомуністського запалу серед вірян у пророцтва. Він двічі відвідав святиню, а одну з куль, вилучених з його тіла, помістили разом із діамантами в золоту корону, яку носить там статуя Мадонни.

Крім притягування вірян завдяки антикомуністичним тлумаченням і підтримці Папи, «Фатіма» стала предметом гарячкових спекуляцій, підживлених існуванням «третьої таємниці». Лусія записала її у 1944 році, попросивши не розкривати до 1960‑го, і наступні папи відмовлялися робити «пророцтво» публічним.

Оскільки таємницю зберігали в запечатаному конверті у Ватикані й воно було відоме лише кожному Папі й його вузькому колу радників, це призвело до появи навколо «Фатіми» теорій змови та культів кінця світу. Намагаючись змусити Ватикан розкрити таємницю, фанатики Фатіми влаштовували голодування, а один навіть захопив літак. Теоретики змови припускали, що пророцтво попереджало про третю світову війну або іншу апокаліптичну подію, що загрожує людству.

Реклама:

Втім, Ватикан описав таємницю як видіння замаху 1981 року на Папу Івана Павла ІІ, застерігаючи, що чоловік «у білому… падає на землю, здаючись мертвим». Коли Ватикан оприлюднив пророцтво у 2000 році, за оцінками, близько 500 000 вірян зібралися в фатімській святині на оголошення.

Та для декого це стало розчаруванням. The New York Times повідомляла тоді, що «запізніле розкриття третьої таємниці „Фатіми“ минулого тижня було трохи схожим на оголошення ФБР про те, що Елвіс насправді мертвий», і що свідки насміхалися з оголошення як із «одкровення, зробленого на замовлення».

13 травня 2025 року близько 270 000 вірян зібралися в святині / Фото: Getty Images

Попри розкриття «третьої таємниці», спекуляції щодо нібито зв’язків між подіями у Фатімі та подіями холодної війни тривали. Дехто стверджує, що не було випадковістю те, що, коли Іван Павло ІІ зробив те, про що, як казали, просила Діва, — посвятивши Східну Європу «її непорочному серцю» у 1984 році, — Михайло Горбачов став радянським лідером і почалася перебудова.

Втім, є критики, які ставлять під сумнів як сенсаціоналістські тлумачення пророцтв, так і те, як їх сприймали можновладці. Коли «третю таємницю» оприлюднили, кардинал Йозеф Ратцингер — який став Папою Бенедиктом XVI у 2005 році - сказав, що «жодної великої таємниці не відкривається, і майбутнє не розкривається», відсуваючи фокус від апокаліптичних передбачень.

«Початкові повідомлення просто містили прохання Діви молитися за „навернення світу“», — каже Майкл Керролл, автор книги The Cult of the Virgin Mary: Psychological Origins.

«Лише пізніше, наприкінці 1920‑х, Лусія (тоді в монастирі) переглянула історію й припустила, що Діва просила молитися за „навернення Росії“», — додає він.

«Без сумніву, Церква, особливо в безпосередній період після Другої світової війни, використовувала фатімські явлення у своїй боротьбі з комунізмом. Чи сприяло це краху Радянського Союзу? „Фатіма“ сама по собі - осторонь, але загалом протидія Церкви комунізму, ймовірно, відіграла певну роль у цьому крахові, але так само, ймовірно, це зробила ціла низка інших чинників», — стверджує Керролл.

Реклама:

Та вплив видінь заперечити неможливо. Коли Лусія померла у 2005 році у віці 97 років, у Португалії оголосили день жалоби, а передвиборчу агітацію під час загальних виборів призупинили.

А 13 травня 2025 року близько 270 000 вірян зібралися в святині, щоб відзначити день, коли діти, за їхніми словами, побачили своє перше видіння.