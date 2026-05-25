Росіяни перекрили трасу з Ярославля в бік Москви через атаку безпілотників

У ніч проти понеділка, 25 травня, Ярославську область атакували безпілотники . Через це місцева влада тимчасово перекрила рух транспорту на виїзді з міста у напрямку Москви.

Про атаку безпілотників заявив губернатор Ярославської області Михайло Євраєв.

«З метою забезпечення безпеки перекрито рух транспорту на виїзді з Ярославля в бік Москви від перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною», — заявив він.

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Євраєв також повідомив про роботу сил ППО.

22 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони України атакували дронами нафтопереробний завод у Ярославлі.

Він розповів про доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо застосування далекобійних дронів проти російських нафтопереробки та експорту.

«Повертаємо війну додому, в Росію, і це цілком справедливо», — вказав Зеленський.

19 травня Генштаб ЗСУ підтверджував ураження нафтоперекачувальної станції Ярославль-3 у районі російського населеного пункту Семибратово. Було підтверджено пошкодження чотирьох нафтових резервуарів загальним об'ємом 140 тисяч кубічних метрів.