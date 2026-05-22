У Росії через атаку дронів перекрили трасу з Ярославля у напрямку Москви

22 травня, 04:17
Дрони атакували Ярославську область РФ (фото ілюстративне) (Фото: Exilenova+ / Telegram)

Дрони атакували Ярославську область РФ (фото ілюстративне) (Фото: Exilenova+ / Telegram)

У ніч проти п’ятниці, 22 травня, Ярославську область Росії атакували дрони. Через це місцева влада тимчасово перекрила рух транспорту на виїзді з міста в бік Москви.

Про атаку на Ярославську область заявив губернатор Михайло Євраєв.

«З метою забезпечення безпеки перекрито рух транспорту на виїзді з Ярославля в бік Москви від перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною. Утримайтеся від поїздок у зазначеному напрямку і його околиць, або обирайте маршрут минаючи цю ділянку», — написав він у своєму Telegram.

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Російський Telegram-канал Shot пише, що в місті пролунало близько 20 вибухів. Очевидці також повідомляють про яскраві спалахи в небі.

Раніше Ярославську область Росії атакували 19 травня. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, дрони тоді уразили нафтоперекачувальну станцію Ярославль-3 у районі населеного пункту Семибратово.

Редактор: Микита Днєпровський

Теги:   Війна Росії проти України Ярославль атака дронами

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